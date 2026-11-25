Fra Daniele Natale
Fra Daniele Natale, due celebrazioni per la dichiarazione di venerabilità
Fra Daniele Natale, due celebrazioni per la dichiarazione di venerabilità
A cura di Ilsipontino
25 novembre 2026 06:56
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Il 12 e 13 dicembre 2026, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, si terranno due celebrazioni di ringraziamento per la dichiarazione di venerabilità del frate cappuccino Daniele Natale.
Sabato 12 dicembre, ore 20.45 – Veglia di preghiera con la liturgia della Luce, presieduta da fra Carlo Calloni, postulatore generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Domenica 13 dicembre, ore 18.00 – Solenne celebrazione eucaristica e lettura del decreto di venerabilità, presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.
Sarà possibile seguire le celebrazioni in diretta su PadrePioTV.