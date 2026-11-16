Forbidden fruit, spoiler 16 novembre 2026: Feride ritrova la collana ma vuole dare una lezione a Yildiz e Asuman

Feride scopre che la collana regala a Yildiz è stata smarrita. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Va in onda oggi, lunedì 16 novembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Hasan Ali, provocato da Sahika, le ha detto che presto sposerà Ender. Quest'ultima ha finto di stare al gioco ma ha raccontato tutto all'ex moglie del Presidente.

La Celebi si è fatta scattare delle foto mentre era a cena con Hasan Ali, lei e Sahika vogliono incastrarlo ancora per ottenere più potere in azienda. Nel frattempo Asuman e Yildiz sono apparse disperata dopo che la prima ha perso la collana che Feride ha regalato alla nuora.

Spoiler Forbidden fruit 16 novembre 2026: Feride scopre che la collana regala a Yildiz è stata smarrita

Il prezioso e vistoso gioiello che apparteneva in passato alla madre di Feride è stato ritrovato, ma la madre di Cagatay prima di rivelare la notizia in famiglia ha deciso di dare una lezione alla Yilmaz e a sua madre.







Asuman con il permesso della figlia aveva preso alcuni suoi gioielli dalla cassaforte, Yildiz però non immaginava che avrebbe scelto proprio la collana di Feride. Entrambe vivranno momenti di grande tensione a causa dello smarrimento del gioiello e, mentre cercheranno di tenere la vicenda segreta, faranno di tutto per ritrovarla. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che un gioielliere dopo aver contattato Feride le ha detto che qualcuno ha provato a vendere la sua collana.



