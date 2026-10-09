Forbidden fruit quando finisce su Canale 5? Svelata la data

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Forbidden fruit è tra le serie tv di maggiore successo delle reti Mediaset. In onda da ormai più di un anno, le vicende di Yildiz e Ender hanno catturato sempre più pubblico su Canale 5, registrando in media 2 milioni di telespettatori. Un grande successo che è destinato a far compagnia agli italiani ancora per diverso tempo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che le ultime puntate di Forbidden fruit dovrebbero andare in onda nel 2027 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. In Italia, Mediaset sta attualmente trasmettendo la quarta stagione delle sei in totale. Per questo motivo, i fans possono dormire sogni tranquilli visto che le storie di Yildiz e Ender continueranno ad intrattenerli per ancora diversi mesi.

Forbidden fruit, il finale previsto per il 2027

Il finale di Forbidden fruit dovrebbe venire trasmesso nel 2027 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo conquistare tutti grazie ad una trama ricca di colpi di scena con protagoniste Yildiz, Ender ed Asuman. Nel frattempo, la produzione turca subirà un cambio di programmazione che siamo sicuro farà storcere il naso ai fans. Dall’11 ottobre non andranno più in onda appuntamenti pomeridiani della serie tv per lasciare lo spazio ad Amici, che tornerà con una nuova edizione condotta da Maria De Filippi.

Cansu di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)