Forbidden Fruit cambia programmazione: doccia gelata per i fans

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Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni giorno le puntate con protagoniste Yildiz e Ender sono seguite da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. In queste ore, Blasting News ha annunciato un’indiscrezione per quanto concerne la messa in onda della nota dizi turca. Secondo quando riportato dal portale si apprende che Mediaset ha deciso di sospendere gli appuntamenti serali di Forbidden Fruit nel mese di giugno. I piani alti di Cologno Monzese non avrebbero trovato buoni riscontri nella fascia serale con la serie tv, tanto da decidere di metterla in stand by almeno per il momento. Una novità che siamo sicuri non piacerà ai fans delle vicende ambientate sul mare del Bosforo.

Gli appuntamenti serali di Forbidden Fruit sospesi a giugno

A partire dal mese di giugno non andranno più in onda appuntamenti serali di Forbidden Fruit. La serie tv non ha brillato nella fascia serale come era accaduto con Terra amara, La notte nel cuore e Endless Love. Nel frattempo, la produzione continuerà la sua messa in onda sette giorni su sette sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Halit deciderà di riconquistare il cuore di Yildiz dopo aver capito di essersi comportato male con lei. L’imprenditore venderà la sua vecchia tenuta per acquistarne una nuova con l’intenzione di andarci a vivere con l’ex moglie. L’uomo proporrà alla donna di diventare nuovamente sua moglie.