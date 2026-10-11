Forbidden fruit, Eda Ece (Yildiz) travolta dalle critiche: cos’è successo in Turchia

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Forbidden fruit è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate in Turchia sono seguite da quasi 2 milioni di telespettatori su Canale 5. In queste ore, una protagonista della dizi è finita al centro dell’attenzione per alcune dichiarazioni che ha rilasciato ad una trasmissione turca. Si tratta di Eda Ece, la quale è stata ospite del programma del giornalista Fatih Altaylı. In questo frangente, l’attrice che interpreta Yildiz in Forbidden fruit ha rilasciato un’intervista che sta facendo molto discutere la rete. La donna ha spiegato di avere delle regole quando registra una dizi o un film, dichiarando in questo modo: “non giro scene di bacio, non giro scene esplicite, non indosso scollature.”

Eda Ece di Forbidden fruit travolta dalle critiche per alcune dichiarazioni

Ospite di un programma di un noto giornalista turco, Eda Ece ha spiegato com’ è cambiato il suo modo di approcciarsi alla recitazione in seguito al suo matrimonio e la nascita di suo figlio. L’attrice di Forbidden fruit ha raccontano di aver registrato una nuova produzione per Netflix dove non ha girato baci o scene esplicite. La donna ha detto: “Non critico i miei colleghi che lo fanno; possono recitare ciò che vogliono”, concludendo di essere consapevole che le sue dichiarazioni potrebbero scatenare polemiche. I sospetti dell’interprete di Yildiz si sono rivelati fondati poiché nel giro di pochissimo tempo è stata travolta da una marea di critiche. Molti utenti anche italiani hanno invogliato la donna a cambiare mestiere: “Questa vive nel 1800? Può anche cambiare mestiere allora”.

Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)