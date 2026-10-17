Forbidden fruit come e quando finisce su Canale 5? Il destino dei personaggi

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Forbidden fruit è tra le serie tv più viste del daytime pomeridiano. Le vicende con protagoniste Yildiz, Sahika e Ender raggiungono in media un milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Una messa in onda in Italia che però non sarà eterna. Le ultime puntate della serie tv turca andranno in onda nel 2027. In questo momento, Mediaset sta trasmettendo la quarta stagione di Forbidden fruit delle sei in totale. Per questo motivo, il pubblico potrà dormire sogni tranquilli poiché le vicende di Yildiz, Ender e Sahika continueranno a regalare grandi emozioni ancora per molto.

Il finale di Forbidden fruit nel 2027: alcune anticipazioni

Il finale di Forbidden fruit è previsto per il 2027 quando verrà trasmessa la sesta e ultima stagione. Le anticipazioni sulle ultime puntate annunciano che Yildiz rimarrà nuovamente vedova. La donna perderà Cagatay in un drammatico incidente stradale. La protagonista si rifarà una vita al fianco di Dogan, che dimostrerà di avere molti scheletri nell’armadio. Zeynep, invece, farà ritorno ad Istanbul. La donna ritroverà la felicità al fianco di un imprenditore dopo aver divorziato da Alihan. Caner, invece, troverà l’amore. L’uomo diventerà il marito di Kumru, la figlia di Dogan dopo aver superato molti ostacoli. Infine Sahika perderà la vita mentre Ender ricucirà il rapporto con Yildiz.

Cagatay di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)