Far Away, quando torna su Canale 5: tutto sulla seconda stagione

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Far Away è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. La storia di Alya e Cihan ha fatto registrare ascolti record durante tutto il periodo estivo su Canale 5 dov’è andata in onda al posto di Uomini e Donne. Dal 21 settembre, la dizi turca è stata sospesa a causa di alcuni problemi legati alla gestione dei diritti televisivi tra Mediaset e Turchia. Una sospensione che ha fatto infuriare il pubblico italiano che oggi ne chiede a gran voce il suo ritorno. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete non è da escludere che Far Away torni in prima serata. La produzione turca potrebbe debuttare nella fascia serale, prendendo il posto di Racconto di una notte che tra non molte settimane chiudere i battenti con un finale denso di colpi di scena.

Far Away torna tra pochi mesi su Canale 5 con la seconda stagione

La serie tv turca potrebbe tornare in televisione tra pochi mesi. La narrazione riprenderebbe con la messa in onda della seconda stagione di Far Away. Le anticipazioni delle nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Cihan riporterà Alya e Deniz a casa dopo aver fermato la loro fuga in Canada. Il ritorno non piacerà per nulla a Mine, che perderà il lume della ragione. La donna se la prenderà con la sua rivale in amore, arrivando ad escogitare un diabolico piano. Mine salirà a bordo della sua auto, decisa ad investire Alya. Fortunatamente il gesto della darklady verrà fermato da Cihan, sopraggiunto dal lato opposto della strada con la proprio macchina. Mine rimarrà vittima di un incidente stradale che la manderà in ospedale dove perderà il bambino che attendeva.