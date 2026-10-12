Forbidden Fruit, anticipazioni dal 19 al 25 ottobre un omicidio sconvolge la holding e Yildiz lascia Cagatay

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La settimana dal 19 al 25 ottobre di Forbidden Fruit 4 porta la serie turca verso una svolta che ribalta ogni equilibrio. Le tensioni nella holding crescono, le alleanze cambiano, un gesto estremo provoca un omicidio e Yildiz prende una decisione che cambia la sua vita e quella di Cagatay. La storia si muove su più fronti, intrecciando ambizioni, gelosie, manipolazioni e scelte che nessuno può più rimandare. Cosa accade nei prossimi episodi di Forbidden Fruit 4? Chi tradisce chi? E quale evento segnerà il destino dei protagonisti?

Ender cerca un nuovo fronte contro Sahika e punta su Hasan Ali e Cagatay

La settimana di Forbidden Fruit 4 si apre con Ender determinata a fermare Sahika prima che la donna riesca a consolidare il suo potere. La tensione tra le due è ormai arrivata a un punto di non ritorno, e Ender sa che non può affrontarla da sola. Per questo prova a coinvolgere Hasan Ali, convinta che l’uomo abbia tutto l’interesse a limitare l’influenza di Sahika. Hasan Ali, però, resta diffidente. Intuisce che qualcuno vicino potrebbe tradirlo e non vuole esporsi senza avere certezze.

Ender capisce che deve muoversi su più fronti. Decide di invitare a cena Yildiz e Cagatay, convinta che il nuovo ruolo di Cagatay nella holding possa trasformarlo in un alleato prezioso. La cena diventa un momento strategico, perché Ender osserva ogni gesto, ogni parola, ogni esitazione. Vuole capire se Cagatay è disposto a schierarsi con lei o se finirà per proteggere Sahika, che negli ultimi tempi ha dimostrato di saper manipolare chiunque le stia intorno.

La tensione cresce anche per Yildiz, che percepisce un cambiamento nell’atteggiamento di Cagatay. La donna non riesce a capire se suo marito stia davvero cercando di proteggere la famiglia o se stia nascondendo qualcosa che potrebbe ferirla. La cena, quindi, non è solo un incontro strategico per Ender, ma anche un momento che mette in luce le crepe sempre più evidenti nel matrimonio di Yildiz.

Sahika manipola Nermin e un piano pericoloso porta alla tragedia

Nel cuore di Forbidden Fruit 4, Sahika continua a muovere le sue pedine con freddezza e precisione. La donna convince Nermin a somministrare di nascosto dei farmaci a Zehra, sostenendo che la ragazza abbia bisogno di cure immediate per una presunta depressione. La manipolazione è sottile, ma efficace: Nermin si fida di Sahika e non immagina di essere parte di un piano che potrebbe avere conseguenze devastanti.

Intanto Cagatay, Emir e Caner preparano un piano per smascherare Cansu, convinti che la donna stia mentendo e manipolando tutti. Il loro piano, però, si intreccia con un evento che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Mahmut, fraintendendo un ordine di Hasan Ali, tenta di eliminare Sahika. L’aggressione è improvvisa e violenta. Sahika reagisce con istinto e paura, e l’episodio si trasforma in tragedia: Mahmut muore durante lo scontro. L’omicidio sconvolge la holding e apre una nuova fase della storia, perché Sahika deve ora gestire le conseguenze di ciò che è accaduto. La donna sa che ogni mossa sarà osservata e giudicata, e che la sua posizione potrebbe diventare ancora più fragile o, paradossalmente, più forte.

Yildiz lascia la casa dopo il presunto tradimento di Cagatay

Il caos nella holding si riflette anche nella vita privata dei protagonisti di Forbidden Fruit 4. Yildiz è convinta che Cagatay l’abbia tradita con Cansu. La gelosia e la delusione la portano a prendere una decisione drastica: lascia la casa insieme alla madre Asuman e al piccolo Halit Can. La fuga di Yildiz segna uno dei momenti più forti della settimana. La donna non vuole restare accanto a un uomo che considera responsabile della sua sofferenza e decide di proteggere se stessa e suo figlio.

La scelta apre la strada a nuove tensioni che coinvolgeranno Cagatay, la famiglia e la holding. Yildiz non è più disposta a ignorare i segnali che la circondano e vuole ricostruire la sua vita lontano da un matrimonio che non sente più sicuro. Sahika osserva tutto da lontano, pronta a sfruttare ogni crepa per rafforzare il proprio potere. La settimana si chiude con un clima di incertezza, perché ogni personaggio si trova davanti a una scelta che potrebbe cambiare tutto.