Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre: Sahika provoca, Zehra divorzia, Mert ricatta Cagatay

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana di Forbidden Fruit 4 dal 12 al 18 ottobre si apre con un clima movimentato e pieno di colpi di scena. Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa mentre commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz, che rivela un’altra bomba: Zehra sta divorziando da Mert. Nel frattempo Sahika continua a tormentare Hasan Ali, rifiuta le sue offerte e pretende di essere chiamata “Signora Presidente”, mentre organizza servizi fotografici e interviste per ostentare il suo nuovo ruolo. Zehra si trasferisce da Hasan Ali, Feride la umilia, Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu e Mert ricatta Cagatay con foto compromettenti.

Le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay fanno nascere dubbi pesanti sia in Sahika che in Ender. Dentro questo vortice di tensioni, emergono subito le domande che guidano la settimana: come reagirà Zehra dopo il divorzio? Perché Sahika vuole dominare Hasan Ali? E cosa nascondono davvero le foto che Mert usa per ricattare Cagatay?

Forbidden Fruit: Ender lascia la vecchia casa, Sahika domina Hasan Ali e Zehra divorzia da Mert

La settimana parte con Ender e Caner pronti a lasciare la loro vecchia casa. I due commentano il matrimonio improvviso tra Sahika e Hasan Ali, un’unione che nessuno ha visto arrivare e che continua a creare tensioni. Yildiz arriva con una notizia che cambia subito l’atmosfera: Zehra sta divorziando da Mert. Il divorzio è stato possibile grazie all’intervento diretto di Hasan Ali, che ha deciso di aiutare la ragazza dopo aver scoperto le bugie e le manipolazioni di Mert.

Sahika, invece, continua a giocare la sua partita. Rifiuta le ricche offerte di Hasan Ali, lo tormenta e pretende che tutti la chiamino “Signora Presidente”. Non si accontenta del matrimonio: vuole potere, visibilità e controllo. Per questo organizza un servizio fotografico per una rivista, decisa a mostrare al mondo la sua nuova posizione accanto a Hasan Ali.

Zehra si trasferisce da Hasan Ali, Feride la umilia e Mahmut confida il suo amore per Cansu

Dopo il divorzio, Zehra si trasferisce da Hasan Ali, che la accoglie come una figlia. La ragazza va a trovare Yildiz, ma l’incontro viene rovinato da Feride, che la umilia senza alcuna pietà. Feride non sopporta le scelte di Zehra e non perde occasione per farle pesare ogni errore. Intanto Mahmut confida a Sedai di essere innamorato di Cansu.

È un sentimento che lo mette in difficoltà, perché non sa come dichiararsi né come gestire la situazione. Sedai ascolta e, nel frattempo, osserva tutto ciò che accade intorno a Cansu e Cagatay, raccogliendo informazioni che presto diventeranno cruciali.

Sahika ostenta il matrimonio, Mert ricatta Cagatay e nuove rivelazioni scuotono Ender e Forbidden Fruit

Sahika continua a ostentare il suo matrimonio con Hasan Ali. Organizza un’intervista e un servizio fotografico per mostrarsi come la nuova donna di potere della famiglia. Nel frattempo, Mert ricatta Cagatay con foto compromettenti. Vuole denaro e usa le immagini come arma per ottenere ciò che desidera. Sedai, che ha osservato attentamente Cansu e Cagatay, rivela dettagli che fanno nascere dubbi pesanti sia in Sahika che in Ender. Le due donne iniziano a sospettare che dietro quelle foto ci sia molto più di quanto sembra, e che la situazione possa esplodere da un momento all’altro.