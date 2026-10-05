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Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 12 al 18 ottobre: Sahika provoca, Zehra divorzia, Mert ricatta Cagatay

Achiropita Cicala5 Ottobre 2026
Sahira in una scena di Forbidden Fruit in ambiente interno
Un momento di forte intensità emotiva in una scena di Forbidden Fruit.
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La settimana di Forbidden Fruit 4 dal 12 al 18 ottobre si apre con un clima movimentato e pieno di colpi di scena. Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa mentre commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo arriva Yildiz, che rivela un’altra bomba: Zehra sta divorziando da Mert. Nel frattempo Sahika continua a tormentare Hasan Ali, rifiuta le sue offerte e pretende di essere chiamata “Signora Presidente”, mentre organizza servizi fotografici e interviste per ostentare il suo nuovo ruolo. Zehra si trasferisce da Hasan Ali, Feride la umilia, Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu e Mert ricatta Cagatay con foto compromettenti.

Le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay fanno nascere dubbi pesanti sia in Sahika che in Ender. Dentro questo vortice di tensioni, emergono subito le domande che guidano la settimana: come reagirà Zehra dopo il divorzio? Perché Sahika vuole dominare Hasan Ali? E cosa nascondono davvero le foto che Mert usa per ricattare Cagatay?

Forbidden Fruit: Ender lascia la vecchia casa, Sahika domina Hasan Ali e Zehra divorzia da Mert

La settimana parte con Ender e Caner pronti a lasciare la loro vecchia casa. I due commentano il matrimonio improvviso tra Sahika e Hasan Ali, un’unione che nessuno ha visto arrivare e che continua a creare tensioni. Yildiz arriva con una notizia che cambia subito l’atmosfera: Zehra sta divorziando da Mert. Il divorzio è stato possibile grazie all’intervento diretto di Hasan Ali, che ha deciso di aiutare la ragazza dopo aver scoperto le bugie e le manipolazioni di Mert.

Sahika, invece, continua a giocare la sua partita. Rifiuta le ricche offerte di Hasan Ali, lo tormenta e pretende che tutti la chiamino “Signora Presidente”. Non si accontenta del matrimonio: vuole potere, visibilità e controllo. Per questo organizza un servizio fotografico per una rivista, decisa a mostrare al mondo la sua nuova posizione accanto a Hasan Ali.

Zehra si trasferisce da Hasan Ali, Feride la umilia e Mahmut confida il suo amore per Cansu

Dopo il divorzio, Zehra si trasferisce da Hasan Ali, che la accoglie come una figlia. La ragazza va a trovare Yildiz, ma l’incontro viene rovinato da Feride, che la umilia senza alcuna pietà. Feride non sopporta le scelte di Zehra e non perde occasione per farle pesare ogni errore. Intanto Mahmut confida a Sedai di essere innamorato di Cansu.

È un sentimento che lo mette in difficoltà, perché non sa come dichiararsi né come gestire la situazione. Sedai ascolta e, nel frattempo, osserva tutto ciò che accade intorno a Cansu e Cagatay, raccogliendo informazioni che presto diventeranno cruciali.

Sahika ostenta il matrimonio, Mert ricatta Cagatay e nuove rivelazioni scuotono Ender e Forbidden Fruit

Sahika continua a ostentare il suo matrimonio con Hasan Ali. Organizza un’intervista e un servizio fotografico per mostrarsi come la nuova donna di potere della famiglia. Nel frattempo, Mert ricatta Cagatay con foto compromettenti. Vuole denaro e usa le immagini come arma per ottenere ciò che desidera. Sedai, che ha osservato attentamente Cansu e Cagatay, rivela dettagli che fanno nascere dubbi pesanti sia in Sahika che in Ender. Le due donne iniziano a sospettare che dietro quelle foto ci sia molto più di quanto sembra, e che la situazione possa esplodere da un momento all’altro.

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