Foggia ricorda il crollo di Via delle Frasche
Via delle Frasche, ventidue anni dopo La città ricorda le otto vittime del crollo
Via delle Frasche, ventidue anni dopo La città ricorda le otto vittime del crollo
Il 20 novembre 2004 il crollo della palazzina di via delle Frasche costò la vita a otto persone e lasciò una ferita profonda nel cuore storico della città. Nel ventiduesimo anniversario della tragedia, venerdì 20 novembre, l’amministrazione comunale ne onorerà la memoria con due momenti di raccoglimento.
Alle ore 9.15 sarà deposta una corona sul luogo del crollo, in via delle Frasche.
La commemorazione proseguirà alle ore 9.45 al Cimitero comunale, dove sarà deposta una corona presso la 9ª Cappella Comunale A 1/1, al primo piano.
L’Amministrazione rinnova ai familiari delle vittime la vicinanza dell’intera città.