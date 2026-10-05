Foggia: presentati i primi nati del centro PMA del Policlinico di Foggia

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A un anno dall’apertura, il Policlinico di Foggia traccia il primo emozionante bilancio del suo Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, eccellenza regionale.

Oggi, 5 ottobre 2026, il Policlinico di Foggia ha ospitato un evento dal profondo valore umano e scientifico intitolato “PMA – Un anno dopo. I primi nati”. Presso l’Aula Multimediale della Struttura complessa universitaria di Urologia, sono stati celebrati i primi bambini venuti al mondo grazie all’applicazione delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II e III livello. Ecco il link per contattare la struttura.

Un traguardo per la sanità pubblica pugliese

La nascita di questi bambini segna un successo straordinario a un solo anno di distanza dall’inaugurazione del centro foggiano. La struttura, diretta dalla Prof.ssa Maria Matteo, rappresenta un pilastro fondamentale per il territorio. Il Policlinico di Foggia, infatti, è stato autorizzato dalla Regione Puglia come l’unico centro di terzo livello per la Procreazione Medica Assistita dell’intera regione.

Tecniche all’avanguardia per nuove speranze

Il centro è in grado di offrire risposte concrete alle problematiche di infertilità di varia complessità, coprendo tutti i livelli di intervento:

Il I livello , che include le pratiche meno invasive come l’ inseminazione intrauterina .

, che include le pratiche meno invasive come l’ . Il II e III livello, ovvero i trattamenti più complessi grazie ai quali è nato il primo gruppo di bambini presentato oggi.

I risultati ottenuti su questo primo gruppo di pazienti testimoniano l’efficacia del percorso clinico offerto dal Policlinico. Questa giornata non rappresenta solo una vittoria dal punto di vista medico-scientifico, ma dona soprattutto grande speranza a tutte le coppie che si apprestano ad affrontare il coraggioso cammino della fecondazione assistita.