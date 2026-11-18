Film stasera in tv, 18 novembre: cosa vedere e su quali canali

Film stasera in tv, mercoledì 18 novembre 2026: da C'è post@ per te a Una terapia di gruppo, ecco orari, canali e trame.

Quali sono i film stasera in tv, mercoledì 18 novembre 2026? Anche questa sera il palinsesto offre diverse alternative per chi vuole trascorrere qualche ora davanti al piccolo schermo. Dalle commedie romantiche ai thriller, passando per l'horror e il cinema italiano, non mancano le possibilità per scegliere il film più adatto ai propri gusti.



Tra i titoli più interessanti spicca C'è post@ per te, il celebre film romantico con Tom Hanks e Meg Ryan in onda su La5. Su Cine34 spazio invece a Una terapia di gruppo, commedia italiana diretta da Paolo Costella con Claudio Bisio e Margherita Buy. Per chi preferisce il brivido, Italia 2 propone La Llorona - Le lacrime del male, mentre gli appassionati di thriller potranno scegliere Schegge di paura con Richard Gere ed Edward Norton.



Ecco la guida ai film in tv di oggi, con la programmazione della prima serata e gli appuntamenti successivi.





C'è post@ per te su La5 alle 21.15





Tra i film da vedere stasera in tv c'è C'è post@ per te, la commedia romantica del 1998 diretta da Nora Ephron, con Tom Hanks e Meg Ryan. La pellicola racconta la storia di Kathleen, proprietaria di una piccola libreria per bambini, che si ritrova a fare i conti con la concorrenza di una grande catena di negozi aperta nelle vicinanze.



A gestire il nuovo megastore è Joe, un imprenditore con il quale Kathleen sviluppa un rapporto conflittuale. I due non sanno, però, di conoscersi già in un altro modo: su Internet si scambiano messaggi e confidenze, costruendo un legame sempre più profondo. Una storia romantica che gioca sul contrasto tra il mondo reale e quello virtuale.



Canale: La5



Orario: 21.15



Genere: commedia romantica





Una terapia di gruppo su Cine34 alle 21.00





Per chi cerca una commedia italiana, l'appuntamento è su Cine34 con Una terapia di gruppo, film del 2024 diretto da Paolo Costella. Nel cast figurano Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e Valentina Lodovini.



La storia ruota intorno a sei persone che si ritrovano contemporaneamente nella sala d'attesa di uno psicologo specializzato in disturbi ossessivo-compulsivi. L'appuntamento, fissato per tutti alla stessa ora, genera una situazione inizialmente caotica. Con il passare del tempo, però, i protagonisti scoprono di poter trovare proprio negli altri un aiuto inatteso.



Una commedia corale che affronta con ironia fragilità, ansie e difficoltà della vita quotidiana.



Canale: Cine34



Orario: 21.00



Genere: commedia





Voltare pagina su La7 Cinema alle 21.15





La serata di La7 Cinema propone Voltare pagina, commedia americana del 2022 diretta da Paul Weitz. Al centro della vicenda ci sono due vecchie amiche che si ritrovano durante un funerale. L'incontro riporta a galla ricordi e questioni irrisolte, ma le due donne decidono di affrontare il passato attraverso un piano di vendetta.



Una storia che mescola ironia e rapporti personali, giocando sul tema delle seconde possibilità e delle vecchie rivalità.



Canale: La7 Cinema



Orario: 21.15



Genere: commedia





La Llorona - Le lacrime del male su Italia 2 alle 21.10





Per gli amanti dell'horror, Italia 2 trasmette La Llorona - Le lacrime del male, film del 2019 diretto da Michael Chaves.



La protagonista è Anna, un'assistente sociale e madre vedova che vive a Los Angeles nel 1973. Il suo lavoro la porta a occuparsi di una situazione familiare inquietante, ma ben presto si ritrova coinvolta in una vicenda molto più pericolosa. Una presenza soprannaturale comincia infatti a minacciare i suoi figli.



La storia prende ispirazione dalla leggenda messicana della Llorona, lo spirito di una donna condannata a vagare tra dolore e disperazione. Un titolo pensato per chi cerca tensione e atmosfere cupe.



Canale: Italia 2



Orario: 21.10



Genere: horror



Avvertenza: film vietato ai minori di 14 anni.





Quanto basta su Tv2000 alle 21.10





Il cinema italiano torna protagonista su Tv2000 con Quanto basta, pellicola del 2018 diretta da Francesco Falaschi e interpretata da Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e Luigi Fedele.



Il protagonista è Arturo, uno chef di talento che ha perso la propria posizione a causa di un carattere difficile e di un comportamento violento. Per scontare la pena, deve insegnare cucina a un gruppo di ragazzi seguiti dai servizi sociali. Tra loro c'è Guido, giovane dotato di una particolare predisposizione per l'alta cucina.



L'incontro tra i due diventa l'occasione per un percorso di crescita personale, in cui il cibo si trasforma in uno strumento di comunicazione e riscatto.



Canale: Tv2000



Orario: 21.10



Genere: commedia





Book Club - Tutto può succedere su La7 Cinema alle 22.55





La7 Cinema propone anche in seconda serata Book Club - Tutto può succedere, commedia del 2018 diretta da Bill Holderman.



Le protagoniste sono quattro amiche, Diane, Vivian, Sharon e Carol, che da trent'anni si incontrano per discutere di libri. Quando decidono di leggere il romanzo Cinquanta sfumature di grigio, le loro vite sentimentali subiscono una svolta inattesa.



Tra nuovi incontri, vecchi amori e tentativi di ritrovare la passione, le quattro donne scoprono che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco. Nel cast Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.



Canale: La7 Cinema



Orario: 22.55



Genere: commedia





Una notte da leoni 2 su Italia 1 alle 23.05





In seconda serata Italia 1 punta sulla comicità con Una notte da leoni 2, sequel del fortunato film diretto da Todd Phillips e uscito nel 2011.



Phil, Stu, Alan e Doug tornano protagonisti di una nuova avventura. Questa volta il gruppo si ritrova in Thailandia per il matrimonio di Stu, ma quello che dovrebbe essere un viaggio tranquillo si trasforma ancora una volta in una serie di situazioni imprevedibili e surreali.



Nel cast Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Una scelta per chi cerca una commedia irriverente e senza troppe pretese.



Canale: Italia 1



Orario: 23.05



Genere: commedia





Ti presento i miei su Twenty Seven alle 21.15





Tra i film in programma c'è anche Ti presento i miei, commedia del 2000 diretta da Jay Roach e interpretata da Ben Stiller e Robert De Niro.



Greg è innamorato di Pam e decide di chiederle di sposarlo. Prima, però, deve conquistare la fiducia del padre della ragazza, Jack, un uomo estremamente diffidente e difficile da accontentare. Il fine settimana trascorso con la famiglia della fidanzata si trasforma così in una successione di equivoci e situazioni imbarazzanti.



Una commedia diventata un classico del genere, grazie soprattutto al confronto tra l'irresistibile goffaggine di Ben Stiller e il carattere severo del personaggio interpretato da De Niro.



Canale: Twenty Seven



Orario: 21.15



Genere: commedia





Schegge di paura su Sky Cinema Suspense alle 22.50





Per chi preferisce il thriller, Sky Cinema Suspense propone Schegge di paura, film del 1996 diretto da Gregory Hoblit, con Richard Gere, Laura Linney ed Edward Norton.



La vicenda segue l'avvocato Martin Veil, che decide di assumere la difesa di un giovane accusato dell'omicidio di un arcivescovo di Chicago. Il caso appare complesso e le motivazioni del delitto sembrano legate a una vicenda particolarmente inquietante. Nel corso del processo, però, emergono elementi destinati a cambiare la prospettiva sull'intera storia.



Un thriller giudiziario ricco di tensione, nel quale la ricerca della verità diventa il centro di un intricato confronto legale.



Canale: Sky Cinema Suspense



Orario: 22.50



Genere: thriller





The Mask - Da Zero a Mito su Twenty Seven alle 21.15





Sempre su Twenty Seven è segnalato The Mask - Da Zero a Mito, film del 1994 diretto da Chuck Russell.



La storia segue Stanley Ipkiss, un impiegato di banca timido e solitario che conduce un'esistenza piuttosto monotona. Tutto cambia quando trova una misteriosa maschera che, una volta indossata, gli conferisce poteri straordinari e trasforma completamente la sua personalità.



Una proposta per chi ama il cinema d'azione e le storie fantastiche, con una premessa che gioca sul tema della doppia identità.



Canale: Twenty Seven



Orario: 21.15



Genere: azione



La programmazione televisiva di mercoledì 18 novembre offre dunque diverse alternative: dalla commedia romantica con Tom Hanks e Meg Ryan all'horror, passando per il thriller giudiziario con Richard Gere. Per chi cerca un film da guardare in famiglia o una serata all'insegna della leggerezza, non mancano le proposte, mentre gli appassionati di suspense possono scegliere tra atmosfere decisamente più cupe.



