Filippo Bisciglia, chi sono i genitori Piero e Elisabetta: età, lavoro, malattia e valori che hanno segnato il conduttore

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In occasione del suo ritorno a Verissimo, Filippo Bisciglia non porta con sé soltanto la nuova edizione di Temptation Island, ma anche la storia di una famiglia che lo ha sostenuto in ogni fase della vita. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sono i genitori di Filippo Bisciglia? quali lavori hanno svolto? e quali vicende familiari hanno segnato il conduttore più amato dell’estate televisiva?

Papà Piero: il lavoro nel settore abbigliamento e la malattia che ha cambiato tutto

Il padre di Filippo, Piero Bisciglia, ha lavorato per anni come rappresentante nel settore dell’abbigliamento maschile. Una figura solida, concreta, appartenente a quella generazione che tende a minimizzare i problemi e a non lamentarsi mai. Proprio questo tratto caratteriale ha reso ancora più difficile affrontare la malattia che, nel tempo, ha portato a una decisione dolorosa: l’amputazione di una gamba.

Filippo ha raccontato più volte quanto quel periodo sia stato devastante per la famiglia. Piero continuava a dire di stare bene, ma le sue condizioni si erano aggravate al punto da non lasciare alternative. Un momento che ha segnato profondamente il conduttore, rafforzando il legame con il padre e la consapevolezza della fragilità che può nascondersi dietro la forza di un genitore.

Mamma Elisabetta: il tumore, il lavoro da impiegata e la forza silenziosa che ha guidato Filippo

La madre di Filippo Bisciglia, Elisabetta, ha lavorato come impiegata in una ditta, mantenendo sempre un profilo riservato e lontano dai riflettori. Anche lei ha attraversato un periodo difficile: un tumore che ha messo alla prova l’intera famiglia. Filippo le è rimasto accanto in ogni fase della malattia, raccontando in più occasioni quanto quel percorso abbia cementato un legame già fortissimo.

La madre è stata una presenza costante nella sua vita, una guida discreta ma determinante. È lei, insieme a Piero, ad aver trasmesso al conduttore due valori che lui cita spesso: sincerità e onestà, le basi su cui ha costruito la sua carriera e il suo modo di stare in televisione.

Una famiglia unita: la sorella ragioniera, l’adolescenza “vivace” e il tennis come salvezza

Filippo è nato a Roma il 24 giugno 1977 e ha sempre vissuto vicino ai genitori e alla sorella, che lavora come ragioniera. Da ragazzo era tutt’altro che tranquillo: lo ha raccontato lui stesso, ammettendo di aver “combinato disastri” e di essere stato particolarmente vivace. A riportarlo sulla strada giusta è stato il tennis, praticato a livello agonistico per anni, che gli ha insegnato disciplina, costanza e concentrazione.

Prima di arrivare in televisione, Filippo Bisciglia si è diplomato all’alberghiero, ma è stato il sostegno della sua famiglia a permettergli di inseguire le sue passioni, affrontare le difficoltà e costruire una carriera che oggi lo vede tra i volti più amati di Mediaset.