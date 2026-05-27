Ferrovie del Gargano: sciopero del giorno 29 maggio 2026
Ferrovie del Gargano: sciopero del giorno 29 maggio 2026
Si porta a conoscenza della gentile clientela che, CUB Trasporti e SGB hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per il giorno 29 maggio 2026.
Per le attività ferroviarie lo sciopero avrà inizio alle ore 21:00 del 28 maggio e terminerà alle ore 21:00 del 29 maggio 2026.
Lo sciopero è indetto:
- Contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari …;
- Contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato. …;
- Contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele …;
- Contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa …;
- Contro politiche repressive dei diversi decreti “Sicurezza” per rafforzare la repressione del dissenso, …;
- Contro l’intero impianto della L: 146/90 e L. 83/00 che limitano il diritto di sciopero nonché gli abusi della Commissione di Garanzia,…;
- Contro l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso …;
- Contro le morti sul lavoro – per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Tale astensione, ove non revocata, potrà comportare ritardi o soppressioni dei servizi ferroviari nelle seguenti fasce orarie:
< >SERVIZI FERROVIARIDALLE ORE 21:00 DEL 28.05.26 ALLE ORE 5:04 DEL 29.05.26, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 21:00 DEL 29.05.2026
SERVIZI AUTOMOBILISTICI (GARGANO NORD)DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026
< > SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI E PROVINCIALIDALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:29, DALLE ORE 8:31 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026.
SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI DEI COMUNI DI SAN SEVERO E MANFREDONIA
< >DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026.
Si comunica, inoltre, che per l’anno precedente, agli scioperi indetti dalle stesse organizzazioni, ha aderito mediamente il 3,75% del personale.
Tuttavia, è da tener presente che:
il lavoratore può aderire a qualsiasi protesta pur non essendo iscritto alla organizzazione sindacale che ha proclamato o ha aderito allo sciopero.
lo sciopero costituisce un diritto individuale costituzionalmente garantito, seppure ad esercizio collettivo, e che non vi è obbligo per il lavoratore di dichiarare preventivamente la propria astensione dal lavoro;