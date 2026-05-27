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Ferrovie del Gargano: sciopero del giorno 29 maggio 2026

Si porta a conoscenza della gentile clientela che, CUB Trasporti e SGB hanno proclamato uno sciopero della durata di 24 ore per il giorno 29 maggio 2026.

Per le attività ferroviarie lo sciopero avrà inizio alle ore 21:00 del 28 maggio e terminerà alle ore 21:00 del 29 maggio 2026.

Lo sciopero è indetto:

Contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari …; Contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà ed il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato. …; Contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi ad Israele …; Contro l’assenza di politiche sociali a cominciare dall’emergenza abitativa …; Contro politiche repressive dei diversi decreti “Sicurezza” per rafforzare la repressione del dissenso, …; Contro l’intero impianto della L: 146/90 e L. 83/00 che limitano il diritto di sciopero nonché gli abusi della Commissione di Garanzia,…; Contro l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso …; Contro le morti sul lavoro – per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dentro e fuori i luoghi di lavoro.

Tale astensione, ove non revocata, potrà comportare ritardi o soppressioni dei servizi ferroviari nelle seguenti fasce orarie:

< > SERVIZI FERROVIARI DALLE ORE 21:00 DEL 28.05.26 ALLE ORE 5:04 DEL 29.05.26, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 21:00 DEL 29.05.2026

SERVIZI AUTOMOBILISTICI (GARGANO NORD) DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026

< > SERVIZI AUTOMOBILISTICI REGIONALI E PROVINCIALI DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:29, DALLE ORE 8:31 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI DEI COMUNI DI SAN SEVERO E MANFREDONIA

< >DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 5:04, DALLE ORE 8:06 ALLE ORE 12:29 E DALLE ORE 15:31 ALLE ORE 24:00 DEL 29.05.2026.

Si comunica, inoltre, che per l’anno precedente, agli scioperi indetti dalle stesse organizzazioni, ha aderito mediamente il 3,75% del personale.

Tuttavia, è da tener presente che:

il lavoratore può aderire a qualsiasi protesta pur non essendo iscritto alla organizzazione sindacale che ha proclamato o ha aderito allo sciopero.



lo sciopero costituisce un diritto individuale costituzionalmente garantito, seppure ad esercizio collettivo, e che non vi è obbligo per il lavoratore di dichiarare preventivamente la propria astensione dal lavoro;