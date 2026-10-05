Falsissimo, quando va in onda la prossima puntata: l’annuncio di Fabrizio Corona e le anticipazioni del 12 ottobre

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Il mondo del gossip si rimette in moto: Falsissimo sta per tornare con una nuova puntata e Fabrizio Corona ha finalmente svelato la data ufficiale. Dopo giorni di attesa e curiosità, l’ex re dei paparazzi ha confermato il suo ritorno con un annuncio diretto ai fan, pronto a riaccendere l’attenzione su uno dei format più discussi del web.

La nuova puntata promette rivelazioni, retroscena e un nuovo capitolo del racconto di Corona, che continua a usare il suo stile graffiante per commentare personaggi, scandali e dinamiche del mondo dello spettacolo. Dentro questo ritorno così atteso, emergono subito le domande che guidano Falsissimo: quando va in onda la prossima puntata? Dove si potrà vedere? E quali anticipazioni ha lasciato intendere Fabrizio Corona?

Falsissimo torna il 12 ottobre: l’annuncio ufficiale di Fabrizio Corona

La prossima puntata di Falsissimo andrà in onda lunedì 12 ottobre, come annunciato dallo stesso Fabrizio Corona sui suoi canali social. Con un messaggio diretto e senza giri di parole, Corona ha scritto: “Lunedì 12 ottobre torna Falsissimo. Guardalo qui”, invitando gli utenti a seguirlo sul suo canale YouTube ufficiale, ormai diventato la casa del format. L’annuncio conferma che

Corona è pronto a tornare protagonista con un nuovo episodio, dopo le puntate che hanno generato milioni di visualizzazioni e acceso discussioni sui social. Il 12 ottobre segna quindi un nuovo appuntamento con il suo stile provocatorio, le sue analisi e le sue rivelazioni sul mondo del gossip.

Anticipazioni: cosa aspettarsi dalla nuova puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona non ha ancora svelato i contenuti della prossima puntata di Falsissimo, ma il suo annuncio lascia intendere che ci sarà materiale forte. Il format, ormai riconosciuto per il tono diretto e per la capacità di smuovere il dibattito online, potrebbe tornare a parlare di:

nuovi retroscena su personaggi dello spettacolo,

dinamiche dietro le quinte del gossip italiano,

storie che Corona segue da tempo e che promettono sviluppi,

possibili riferimenti ai casi più discussi delle ultime settimane.

Corona ha abituato il pubblico a colpi di scena, documenti, testimonianze e analisi che spesso dividono l’opinione pubblica. La puntata del 12 ottobre potrebbe quindi aprire un nuovo capitolo, con contenuti che lui stesso definisce “imperdibili”.

Dove vedere Falsissimo: l’appuntamento è su YouTube

La nuova puntata di Falsissimo sarà disponibile solo su YouTube, sul canale ufficiale di Fabrizio Corona. Il format non va in onda in TV: è pensato per il web, per un pubblico che segue Corona attraverso i social e che interagisce con lui in tempo reale. Il 12 ottobre basterà collegarsi al suo canale per vedere la puntata completa, senza abbonamenti e senza registrazioni. Corona continua così a costruire un progetto indipendente, libero da palinsesti televisivi e capace di raggiungere milioni di utenti con un semplice click.