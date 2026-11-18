SANREMO 2027, IL RETROSCENA Emma e Belén sullo stesso palco? A Sanremo torna il triangolo con Stefano De Martino

Stefano De Martino, Emma e Belén: tre nomi, un passato sentimentale che ha fatto discutere e una possibile reunion a Sanremo 2027.

A Sanremo le canzoni sono importanti, certo. Ma diciamolo: anche il gossip vuole la sua parte. E quest'anno, ancora prima di conoscere il cast ufficiale, c'è già una possibile combinazione che promette di far parlare parecchio. I nomi sono quelli di Emma Marrone e Belén Rodriguez, due volti amatissimi dello spettacolo italiano che potrebbero ritrovarsi, almeno secondo le indiscrezioni, nella stessa edizione del Festival. E a rendere tutto decisamente più interessante c'è Stefano De Martino, prossimo padrone di casa dell'Ariston.

Stefano De Martino si porta Emma e Belen a Sanremo 2027

La cantante salentina sarebbe infatti tra i nomi circolati per la gara, mentre per Belén si è parlato di una possibile partecipazione come ospite. Al momento non ci sono conferme, ma sui social la suggestione ha già iniziato a far discutere. Del resto, quando si mettono insieme questi tre nomi, è difficile non tornare indietro di qualche anno.

Chi segue la cronaca rosa ricorderà bene come è andata. Emma e Stefano si erano innamorati durante l'esperienza ad Amici, quando entrambi erano ancora all'inizio delle rispettive carriere. Poi era arrivata Belén e la relazione tra il ballerino e la showgirl aveva inevitabilmente trasformato la vicenda in uno dei triangoli più chiacchierati della televisione italiana. Una storia che aveva occupato pagine di giornali, programmi televisivi e parecchie conversazioni tra amici.

Instagram @stefanodemartino Fonte: Instagram @stefanodemartino - Stefano De Martino: la decisione difficile - Ilsipontino.net

Sono passati anni, i protagonisti hanno continuato le proprie vite e oggi appartengono a capitoli diversi della loro storia personale. Ma certe vicende, si sa, il pubblico non le dimentica facilmente. E l'eventualità di ritrovarli tutti sotto i riflettori della manifestazione musicale più seguita d'Italia ha già acceso la curiosità.

Per De Martino, poi, Sanremo 2027 rappresenta un appuntamento particolarmente importante: sarà la sua prima volta alla guida del Festival, anche nel ruolo di direttore artistico. Dovrà pensare alle canzoni, agli ospiti, allo spettacolo e, a quanto pare, anche a tenere alta l'attenzione del pubblico sulle possibili sorprese.

Emma e Belén si incontreranno davvero all'Ariston? E soprattutto, ci sarà spazio per qualche momento televisivo destinato a diventare virale? Per ora sono soltanto ipotesi, ma una cosa è certa: il Festival non è ancora cominciato e il gossip ha già trovato il suo primo possibile tormentone.