Due giovani di Vieste Ambasciatori del gusto italiano

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Vieste conquista un nuovo motivo di orgoglio nel panorama della gastronomia nazionale e non solo.

Protagonisti i viestani Alessio Caizzi e Angelo Biscotti che hanno raggiunto un prestigioso traguardo professionale diventando Giudici Stellati della guida ‘Il Peperoncino Rosso’.

Un percorso iniziato già con il ruolo di ispettori della guida e che oggi si arricchisce di un nuovo importante riconoscimento.

Alessio Caizzi, sommelier e titolare del Tirovino Food and Wine di Vieste, e Angelo Biscotti, pizzaiolo e professionista della pizza, sono pronti a portare la loro esperienza e la loro passione presso le numerose competizioni gastronomiche che li vedranno protagonisti in giro per l’Italia e anche oltre i confini nazionali.

Un risultato ineccepibile per la città di Vieste che assume un significato particolare e denota non soltanto la crescita professionale di due giovani, ma la possibilità di avere due autentici ambasciatori del territorio, capaci di veicolare la cultura gastronomica pugliese, i suoi sapori e la sua identità.

Per Alessio Caizzi questo nuovo traguardo si inserisce in un percorso più ampio da sempre legato alla valorizzazione del territorio.

Oltre al suo impegno nel mondo della ristorazione e della gastronomia, Caizzi è infatti direttore sportivo e co-presidente dell’Atletico Gargano e sostiene, attraverso la propria attività, numerosi eventi e società sportive del territorio in qualità di sponsor ufficiale.

Un impegno che racconta un forte legame con la propria comunità e che va oltre il lavoro: gastronomia, sport e territorio diventano così parti di un unico percorso, fatto di passione, partecipazione e voglia di contribuire alla crescita di Vieste e del Gargano.

Attraverso questo nuovo ruolo, Alessio e Angelo avranno l’opportunità di confrontarsi con pizzaioli, chef e professionisti provenienti da diverse realtà, valutando talento, tecnica, qualità e passione nelle competizioni a cui prenderanno parte.

Un viaggio che parte da Vieste e che, tappa dopo tappa, porterà il nome della città e del Gargano, sempre più lontano verso sempre nuove frontiere del gusto, chiamati a rappresentare il buon cibo italiano e le eccellenze del proprio territorio.