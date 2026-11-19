Dritto e Rovescio, anticipazioni e ospiti 19 novembre: reddito di cittadinanza, caso Garlasco e integralismo islamico

Le anticipazioni di Dritto e Rovescio del 19 novembre: focus sul reddito di cittadinanza, sullo sciopero generale, sul caso Garlasco e sulle conseguenze dell'integralismo islamico.

Nuovo appuntamento in prima serata con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La puntata del 19 novembre affronterà alcuni dei temi più discussi degli ultimi giorni, tra economia, politica, cronaca e immigrazione.

Al centro del dibattito ci saranno lo sciopero generale previsto per il 20 novembre, le proposte della sinistra sul ritorno del reddito di cittadinanza e il confronto sulle misure economiche che stanno dividendo la politica italiana. Spazio anche a una testimonianza legata all'integralismo islamico e agli ultimi sviluppi del caso Garlasco.

Quali saranno i temi principali della puntata? Chi saranno gli ospiti presenti in studio da Paolo Del Debbio? E quali novità emergeranno sul caso Garlasco?

Dritto e Rovescio del 19 novembre: focus su reddito di cittadinanza e sciopero generale

Uno degli argomenti principali della serata sarà rappresentato dalle proposte economiche avanzate dal centrosinistra e dal dibattito sul possibile ritorno del reddito di cittadinanza.

La trasmissione analizzerà anche le conseguenze dello sciopero generale del 20 novembre, con particolare attenzione alle rivendicazioni sindacali e agli effetti che la protesta potrebbe avere sui servizi e sui lavoratori.

Nel corso della puntata si discuterà inoltre delle proposte fiscali che stanno animando il confronto politico, comprese le misure patrimoniali e gli interventi a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

Integralismo islamico e caso Garlasco tra gli argomenti della serata

Nel programma troverà spazio anche un approfondimento dedicato alle conseguenze dell'integralismo religioso islamico.

Attraverso la testimonianza di una donna musulmana che racconterà la propria esperienza personale, la puntata accenderà i riflettori sulle difficoltà vissute in alcuni contesti caratterizzati da forti restrizioni e discriminazioni.

Nella seconda parte della serata l'attenzione si sposterà sul caso Garlasco, che continua a far discutere l'opinione pubblica. In particolare verranno analizzati gli ultimi sviluppi relativi all'inchiesta sulla presunta corruzione che coinvolgerebbe alcuni ex legali di Andrea Sempio.

Un approfondimento che cercherà di fare il punto sui nuovi elementi emersi e sugli interrogativi ancora aperti attorno a uno dei casi di cronaca più seguiti degli ultimi anni.

Ospiti Dritto e Rovescio del 19 novembre: chi sarà in studio con Paolo Del Debbio

Ad animare il confronto in studio ci saranno esponenti politici appartenenti a schieramenti differenti.

Tra gli ospiti annunciati figurano Giovanni Donzelli, Pierfrancesco Majorino, Simone Leoni, Simona Bonafè e Susanna Ceccardi, protagonisti del dibattito sui temi economici e politici affrontati nel corso della serata.

L'appuntamento con Dritto e Rovescio è fissato per giovedì 19 novembre alle 21:30 su Rete 4, con una puntata che si preannuncia ricca di confronti e approfondimenti sui temi più caldi dell'attualità italiana.