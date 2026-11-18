Dove andrà Mentana dopo La7? “Ho quattro offerte ma non ho ancora deciso”

Enrico Mentana torna a parlare del suo futuro dopo l'addio al TgLa7. Il giornalista conferma quattro offerte ricevute e smentisce le voci su Discovery e una permanenza a La7.

Il futuro professionale di Enrico Mentana continua a essere uno degli argomenti più discussi del mondo televisivo. Dopo aver annunciato l'addio alla direzione del TgLa7 entro la fine dell'anno, il giornalista è intervenuto personalmente per chiarire le indiscrezioni che circolano da settimane sul suo prossimo approdo.

Tra ipotesi, indiscrezioni e presunte trattative già chiuse, Mentana ha deciso di raccontare come stanno realmente le cose. La certezza è che le proposte non mancano. Al momento, però, nessuna scelta è stata presa. Il direttore ha infatti confermato di avere diverse opportunità sul tavolo, pur precisando di voler riflettere con calma prima di iniziare una nuova avventura. Quali sono le offerte ricevute? Perché ha escluso alcune delle destinazioni più chiacchierate? E quando arriverà la decisione definitiva sul suo futuro?

Enrico Mentana rompe il silenzio: “Ho quattro offerte sul tavolo”

A fare chiarezza è stato lo stesso Mentana con un messaggio pubblicato sui social. Il giornalista ha spiegato di essere consapevole dell'attenzione nata dopo l'annuncio del suo addio al TgLa7, ma ha anche ironizzato sulle continue indiscrezioni che ogni giorno lo collocano in una rete diversa.

Proprio per evitare equivoci, ha confermato di aver ricevuto quattro offerte da alcuni dei principali gruppi televisivi italiani. Un segnale che dimostra quanto il suo nome continui a essere centrale nel panorama dell'informazione nazionale.

Nonostante l'interesse ricevuto, il direttore ha ribadito di non aver ancora scelto quale sarà il prossimo capitolo della sua carriera. Una decisione che arriverà soltanto dopo aver valutato attentamente tutte le opportunità disponibili.

Dove andrà Mentana dopo La7? Arrivano le prime smentite

Le dichiarazioni del giornalista hanno permesso anche di fare chiarezza su alcune voci circolate nelle ultime settimane.

Mentana ha infatti escluso che tra le proposte ricevute ci siano offerte provenienti dal gruppo Discovery. Allo stesso tempo ha smentito l'ipotesi di una trattativa per restare a La7 con nuove condizioni contrattuali.

Parole che restringono il campo delle possibili destinazioni, anche se i nomi delle emittenti coinvolte restano per ora riservati. Una scelta comprensibile, soprattutto considerando che il giornalista non ha ancora maturato una decisione definitiva.

L'incertezza alimenta naturalmente la curiosità del pubblico. Da mesi gli appassionati seguono con interesse ogni indiscrezione sul futuro di uno dei volti più importanti dell'informazione televisiva italiana.

Dopo 16 anni al TgLa7, Mentana cerca una nuova sfida professionale

L'uscita dal TgLa7 chiuderà una delle esperienze più significative della carriera di Enrico Mentana. Arrivato alla guida della testata nel 2010, il giornalista ha contribuito a trasformarla in uno dei punti di riferimento dell'informazione televisiva.

Nel corso degli anni ha raccontato elezioni, crisi di governo, emergenze internazionali e grandi eventi politici attraverso le celebri maratone televisive che sono diventate uno dei suoi tratti distintivi.

Proprio questa lunga esperienza sembra aver alimentato il desiderio di misurarsi con qualcosa di nuovo. Lo stesso Mentana ha spiegato di essere attratto dalle sfide inedite e di non avere intenzione di tornare nei telegiornali che ha già diretto in passato.

Prima di guardare avanti, però, c'è ancora un percorso da completare. Il giornalista vuole portare a termine il lavoro iniziato sedici anni fa a La7 e solo successivamente comunicherà la sua scelta. Fino ad allora, il futuro di Enrico Mentana resterà uno dei temi più caldi della televisione italiana.