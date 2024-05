Domenico La Marca: “Casa per casa, strada per strada, ascoltiamo e convinciamo la città”

In questi ultimi giorni di campagna elettorale chiedo a tutte e tutti i candidati, i sostenitori e i cittadini un ultimo sforzo.

Uno sforzo per continuare ad ascoltare la città in un confronto diretto e franco con i manfredoniani sui temi, le proposte e le possibili soluzioni.

Bisogna continuare a coinvolgere la comunità in questo nostro progetto e, con tutte le nostre forze, convincere con le nostre idee e la nostra visione che la proposta della coalizione “Insieme per Manfredonia” è la più giusta per donare nuovi slanci a una città che da troppo tempo è ripiegata su sé stessa e attende speranzosa un segno di rinascita.

Il mio personale impegno, in questi ultimi giorni, continuerà proprio in questa direzione: stare solamente a contatto con la comunità, ascoltandola e interrogandola sui sogni e le sue aspettative.

L’8 e il 9 giugno sarà il tempo del raccolto di un lavoro straordinario fatto in questo mese intenso di campagna elettorale.

Chiedo a tutte e tutti un grande impegno in attesa del voto. Un ultimo sforzo.

Manfredonia merita tutto il nostro fare, non deludiamola!Io ci credo, credeteci anche a voi.