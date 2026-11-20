Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, ospiti 22 novembre Domenica In e Da noi… a Ruota Libera, ospiti 22 novembre: da Stefano Accorsi e Vittoria Puccini ad Alessandro Matri

Le anticipazioni del pomeriggio di Rai 1 del 22 novembre. Ospiti in aggiornamento a Domenica In, mentre Da noi… a Ruota Libera accoglie Stefano Accorsi e non solo.

Domenica 22 novembre torna il tradizionale pomeriggio di Rai 1 con gli appuntamenti di Domenica In e Da noi… a Ruota Libera. Il programma condotto da Mara Venier accompagnerà come sempre i telespettatori nella prima parte della giornata con una lunga serie di interviste e ospiti, ancora in fase di definizione, mentre a seguire Francesca Fialdini accoglierà nel suo studio alcuni volti molto amati dal pubblico tra cinema, televisione, sport e teatro.

Tra gli ospiti già annunciati figurano Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Alessandro Matri, Chiara Francini e Barbara Foria. Chi saranno gli ospiti di Domenica In? Cosa racconteranno i protagonisti di Da noi… a Ruota Libera? E quali novità porterà il pomeriggio di Rai 1?

Ospiti in aggiornamento per Domenica In

Anche questa settimana il pomeriggio di Rai 1 si aprirà con Domenica In, lo storico contenitore guidato da Mara Venier.

Al momento la produzione non ha ancora ufficializzato l'elenco completo degli ospiti che prenderanno parte alla puntata del 22 novembre. Il cast sarà quindi aggiornato nelle prossime ore, come spesso accade per il programma domenicale della rete ammiraglia Rai.

Da Stefano Accorsi a Chiara Francini: tutti gli ospiti di Da noi… a Ruota Libera

A seguire, alle 17:20, spazio a Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini.

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci saranno Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, protagonisti del film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese e tratto dall'omonimo romanzo del regista.

In studio arriverà anche Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A oggi impegnato a Ballando con le Stelle in coppia con Giada Lini. L'ex calciatore racconterà la nuova avventura televisiva che lo vede protagonista nel sabato sera di Rai 1.

Barbara Foria e Chiara Francini tra teatro, televisione e nuovi progetti

Nel corso della trasmissione ci sarà spazio anche per Barbara Foria, impegnata nei teatri italiani con lo spettacolo Basta un filo di rossetto.

Tra i protagonisti della puntata anche Chiara Francini, attrice e scrittrice, attualmente nel cast de L'Elefante su Rai 3 e da poco tornata in libreria con il saggio La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti.

Tra storie di rinascita, nuovi progetti professionali e racconti personali, il pomeriggio di Rai 1 si prepara così ad accompagnare il pubblico con un doppio appuntamento all'insegna dell'intrattenimento e delle emozioni.