Domenica a San Giovanni Rotondo si accende l'Albero del Campanile
Domenica 29 novembre 2026, il centro storico di San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere il Natale con un momento di condivisione e partecipazione dedicato a tutta la comunità.
L’ALBERO DEL CAMPANILE – IL NATALE NEL CUORE DEL CENTRO STORICO
Domenica 29 novembre 2026, il centro storico di San Giovanni Rotondo si prepara ad accogliere il Natale con un momento di condivisione e partecipazione dedicato a tutta la comunità.
A partire dalle ore 16:00, grandi e piccoli potranno partecipare all’allestimento e alla decorazione dell’Albero del Campanile, in attesa della sua accensione prevista alle ore 20:00.
Ad accompagnare l’iniziativa, la presenza di Babbo Natale e Mamma Natale e la partecipazione dei cittadini del centro storico.
Un’occasione per ritrovarsi, vivere insieme le tradizioni natalizie e valorizzare il senso di comunità attraverso la partecipazione e la cura condivisa dei luoghi della nostra città.
La cittadinanza è invitata a partecipare.