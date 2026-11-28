Domani l'atteso Manfredonia-Martina: tutto il programma
Il programma della quattordicesima giornata di Serie D
Quattordicesima giornata A 29/11/2027
Brindisi - Palmese
Fidelis Andria - Bisceglie
Turris - Nocerina
Gladiator - Ischia
Gravina - Melfi
Manfredonia - Martina
Real Aversa - Francavilla
Real Forio - Ebolitana
Virtus Francavilla - Nardò
Classifica
Virtus Francavilla 28
Gladiator 24
Martina 23
Turris 23
Brindisi 23
Gravina 23
Manfredonia 21
Palmese 20
Real Aversa 20
Fidelis Andria 20
Bisceglie 18
Nocerina 14
Melfi 14
Ischia 13
Real Forio 12
Ebolitana 11
Francavilla 8
Nardò 8
Quindicesima giornata A 06/12/2027
Bisceglie - Turris
Brindisi - Manfredonia
Ebolitana - Virtus Francavilla
Ischia - Real Forio
Martina - Gravina
Melfi - Fidelis Andria
Nardò - Francavilla
Nocerina - Real Aversa
Palmese - Gladiator