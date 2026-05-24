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Debiti e stipendi non pagati: ore complicate per la Paganese

La Paganese rischia di non iscriversi al prossimo campionato di Serie D.

La squadra campana, per voce del suo dirigente D’Amato, ha debiti per quattro mesi di stipendi non ancora pagati, circa 50mila euro destinati ai fornitori, 16 mila euro da versare ai procuratori e diverse vertenze economiche relative alla scorsa stagione.

Tutto questo da saldare entro il mese di giugno.

Come si è creata questa situazione?

Il patron Nicola Cardillo, che aveva garantito sino ad allora le spese, si è dimesso a marzo.

Alcuni sponsor ed ex sostenitori sono pronti a scendere in campo per aiutare le casse societarie, ma l’importante debitoria ed i tempi ristretti complicano tutto.

Il rischio che la Paganese non si presenti alla prossima serie D oggi è alto.

La nota del dirigente Vincenzo D’Amato 🗣️

I CONTI DELLA PAGANESE SONO TRASPARENTI. CHI FA POLEMICA, FINGE DI NON CAPIRE.

In conferenza stampa sono stato chiaro: i libri contabili e i bilanci della Paganese sono a disposizione di chiunque voglia consultarli. Sempre.

È un lavoro trasparente, fatto cifre alla mano insieme al Direttore Generale Antonio Di Muro. I dati sono scritti neri su bianco e sotto la luce del sole, chi continua a fare finta di non capire, o peggio, a cavalcare dubbi inesistenti, non fa il bene della Paganese.

Fa solo il proprio gioco.

Le porte della società sono aperte a chi cerca la verità e la chiarezza.

Per le polemiche sterili, invece, non c’è spazio.