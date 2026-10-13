Come ti leggo – Page à Vu, anticipazioni ultima puntata 14 ottobre su Italia 1: Bonolis e Ventura protagonisti

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Mercoledì 14 ottobre, in seconda serata su Italia 1, arriva l’ultimo appuntamento di “Come ti leggo – Page à Vu”, il format di Videonews condotto da Sonia Bruganelli. La puntata chiude la stagione con due ospiti che hanno segnato la televisione italiana: Paolo Bonolis e Simona Ventura. Il programma continua a mescolare racconto, introspezione e letteratura, trasformando ogni libro in una chiave per leggere la vita degli ospiti e ogni ospite in una lente per interpretare le pagine scelte. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali libri accompagneranno Bonolis e Ventura? quali storie emergeranno dal loro incontro con Sonia Bruganelli? e quali momenti inediti chiuderanno la stagione?

Paolo Bonolis e Simona Ventura: due protagonisti per un finale di stagione speciale

L’ultima puntata di “Come ti leggo – Page à Vu” mette al centro Paolo Bonolis e Simona Ventura, due volti che hanno attraversato decenni di televisione con stili diversi ma ugualmente riconoscibili. Bruganelli costruisce con loro un racconto che intreccia ironia, memoria, fragilità e visione. Bonolis porta il suo sguardo tagliente e la sua capacità di trasformare ogni aneddoto in un racconto. Ventura aggiunge energia, determinazione e una storia professionale ricca di svolte. Il dialogo tra i tre diventa un viaggio che attraversa esperienze personali e professionali, sempre guidato dalle pagine dei libri scelti per loro.

Il format: libri che raccontano gli ospiti e ospiti che raccontano i libri

“Come ti leggo – Page à Vu” si conferma un format originale. Ogni puntata parte da un libro, ma non si limita a citarlo. Lo usa come strumento narrativo, come specchio, come punto di partenza per far emergere emozioni, ricordi e prospettive. Gli ospiti vengono raccontati attraverso le pagine dei grandi classici e delle opere contemporanee. Allo stesso tempo, i libri vengono riletti attraverso le loro vite, creando un doppio movimento che rende ogni incontro unico. Il risultato è un racconto televisivo che unisce letteratura, confessione e spettacolo, con un ritmo intimo e mai artificiale.

Un ultimo viaggio tra storie, pagine e rivelazioni

La puntata del 14 ottobre chiude la stagione con un tono speciale. Bonolis e Ventura portano sul tavolo temi personali, momenti di svolta e riflessioni che dialogano con le opere scelte per loro. Bruganelli guida la conversazione con la sua cifra ormai riconoscibile: domande dirette, ascolto attento e capacità di far emergere sfumature che spesso restano fuori dai riflettori. Il finale di stagione diventa così un ultimo viaggio tra storie, pagine e rivelazioni, in un format che ha saputo distinguersi per originalità e profondità.