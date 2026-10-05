Chiusa la Festa dell’Unità di Foggia: rilevanza nazionale per l’intervento di Schlein

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Festa dell’Unità di Foggia: si chiude con successo una tre giorni di dibattiti, partecipazione e idee per il futuro del territorio. Rilevanza nazionale per l’intervento di Elly Schlein.

Si è conclusa ieri sera in Piazza Giordano la Festa dell’Unità di Foggia, una tre giorni intensa che ha trasformato il cuore della città in un laboratorio di confronto politico, approfondimento programmatico e partecipazione popolare, confermando la vitalità della nostra comunità democratica.

La kermesse ha preso il via affrontando un tema fondamentale e radicato nel futuro del territorio: il diritto allo studio e le prospettive della scuola pubblica, inaugurando un percorso di ascolto e analisi che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Il momento di maggiore visibilità e di più forte impatto sul dibattito politico nazionale si è registrato sabato 3 ottobre, grazie alla straordinaria partecipazione della Segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Accolta da una importante partecipazione di pubblico, la leader dem ha condiviso il palco con il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario regionale Domenico De Santis, ponendo al centro dell’agenda nazionale le priorità del Mezzogiorno, dal lavoro alla sanità, dai diritti alle opportunità per i territori.

La giornata di sabato è poi proseguita con un doppio, fondamentale focus tematico. Nel tardo pomeriggio, il dibattito “Contro l’incertezza: costruire l’Italia di domani partendo dai giovani” ha offerto un confronto serrato sulle prospettive delle nuove generazioni, seguito dall’approfondimento “Sicurezza, quartieri, servizi: quanto cambia la vita a seconda di dove vivi“, che ha visto la partecipazione attiva di amministratori locali e rappresentanti istituzionali.

La tre giorni si è completata domenica 4 ottobre con una sessione interamente dedicata al tessuto economico e sociale del territorio. Il dibattito conclusivo dal titolo “Restare costa: stipendi, lavoro, impresa. Quanto costa costruirsi una vita a Foggia?” ha messo attorno allo stesso tavolo le forze sociali del nostro territorio. Un confronto di alto profilo incentrato sulle leve dello sviluppo, sulla dignità dei salari e sulla necessità di arginare lo spopolamento attraverso politiche economiche attive.

Ogni singola giornata della festa è stata inoltre scandita e arricchita da momenti di socialità e aggregazione culturale, a partire dall’apertura musicale con la Power Drum Band, passando per il travolgente concerto dei Box 23 Recount, fino al gran finale in musica affidato alla tribute band Volume al Max (Pezzali & 883).

«Abbiamo dimostrato che c’è una Foggia che non si rassegna e che vuole discutere, programmare e costruire un’alternativa concreta – è il bilancio del Partito Democratico di Foggia – e la straordinaria presenza di Elly Schlein ha dato una risonanza nazionale a un percorso che parte dai bisogni reali delle persone. I temi che abbiamo affrontato in questa tre giorni, dalla scuola al lavoro, passando per i giovani, la sicurezza e la crescita economica, rappresentano la rotta sicura del nostro impegno politico quotidiano per il riscatto del nostro territorio».