Carta d’Identita Elettronica (CIE): si avvicina la scadenza del 31 gennaio 2027 per i documenti cartacei
Carta d’Identita Elettronica (CIE): si avvicina la scadenza del 31 gennaio 2027 per i documenti cartacei.
Si ricorda alla cittadinanza che il 31 gennaio 2027 rappresenta la data ultima di validita per tutte le carte d’identita cartacee, come stabilito dal decreto legge n.108. A partire da quella data, i vecchi documenti in formato cartaceo non saranno piu validi ne utilizzabili per l’identificazione, e dovranno essere obbligatoriamente sostituiti con la Carta d’Identita Elettronica (CIE).
Grazie al grande impegno profuso dall’amministrazione e dagli uffici demografici nella gestione della massiccia mole di richieste registrata nei mesi scorsi, la situazione e ora tornata alla normalita.
Un invito a non ridursi all’ultimo momento
Come fare per rinnovarla?
E possibile prenotare il proprio appuntamento attraverso i canali dedicati:
Online sul portale dedicato: prenotazionicie.interno.gov.it
Presso l’ufficio CIE e certificazione nei seguenti orari:
Mercoledi: dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Venerdi: prenotazione telefonica al numero 0884 519784 (dalle ore 9.00 alle ore 11.00)
Documenti necessari per il rilascio della CIE:
La vecchia carta d’identita cartacea
Una fototessera recente (formato tessera, recente e senza copricapo)
La tessera sanitaria / Codice Fiscale
Carta di pagamento per i diritti di segreteria
L’Assessora ai Servizi Demografici
Sara Delle Rose