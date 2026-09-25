Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carta d’Identita Elettronica (CIE): si avvicina la scadenza del 31 gennaio 2027 per i documenti cartacei.

Si ricorda alla cittadinanza che il 31 gennaio 2027 rappresenta la data ultima di validita per tutte le carte d’identita cartacee, come stabilito dal decreto legge n.108. A partire da quella data, i vecchi documenti in formato cartaceo non saranno piu validi ne utilizzabili per l’identificazione, e dovranno essere obbligatoriamente sostituiti con la Carta d’Identita Elettronica (CIE).

Grazie al grande impegno profuso dall’amministrazione e dagli uffici demografici nella gestione della massiccia mole di richieste registrata nei mesi scorsi, la situazione e ora tornata alla normalita.

Un invito a non ridursi all’ultimo momento

Come fare per rinnovarla?

E possibile prenotare il proprio appuntamento attraverso i canali dedicati:

Online sul portale dedicato: prenotazionicie.interno.gov.it

Presso l’ufficio CIE e certificazione nei seguenti orari:

Mercoledi: dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Venerdi: prenotazione telefonica al numero 0884 519784 (dalle ore 9.00 alle ore 11.00)

Documenti necessari per il rilascio della CIE:

La vecchia carta d’identita cartacea

Una fototessera recente (formato tessera, recente e senza copricapo)

La tessera sanitaria / Codice Fiscale

Carta di pagamento per i diritti di segreteria

L’Assessora ai Servizi Demografici

Sara Delle Rose