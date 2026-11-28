Carnevali storici
Carnevali storici, non solo Manfredonia: soldi anche ad Apricena, Rodi Garganico e San Nicandro
Sono ben 4 i carnevali premiati della provincia di Foggia
A cura di Ilsipontino
28 novembre 2026 15:33
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Sono ben 4 i carnevali della Provincia di Foggia che hanno ricevuto i finanziamenti dal Ministero della Cultura.
Oltre a Manfredonia, 26simo in classifica, alla posizione numero 39 c'è il carnevale di San Nicandro Gargano, 45simo quello di Apricena, mentre trova per la prima volta spazio quello di Rodi Garganico, che si è classificato settantesimo.