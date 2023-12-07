Nascondeva la benzina nella vasca da bagno: la donna aveva fatto il pieno!

Como, trovati 50 litri di benzina nell'abitazione di una pensionata. Aveva fatto il pieno! La donna nascondeva la benzina nella vasca da bagno. Dopo essere stata scoperta ha dichiarato di aver acquist...

Como, trovati 50 litri di benzina nell'abitazione di una pensionata. Aveva fatto il pieno! La donna nascondeva la benzina nella vasca da bagno. Dopo essere stata scoperta ha dichiarato di aver acquistato la benzina quando il prezzo era inferiore e di nasconderla nella vasca da bagno di casa.

Nascondeva la benzina nella vasca da bagno: la donna aveva fatto il pieno!

Una donna di 77 anni nascondeva nella sua casa di Rovellasca, in provincia di Como taniche di benzina senza alcuna misura di sicurezza. In particolare nella vasca da bagno dell'abitazione sono state rinvenute due taniche da 20 e 10 litri. La scoperta è avvenuta quando i vicini di casa della signora, avvertendo un forte odore di gasolio, si sono insospettititi e hanno chiamato i carabinieri che si sono recati presso l'abitazione incriminata della settantasettenne.

Acquistava carburante quando i prezzi erano bassi

La donna inizialmente si rifiutava di aprire e di fornire i documenti ma alla fine ha ceduto. Nell'appartamento era custodita una notevole quantità di liquido infiammabile, pericoloso per lei e per gli inquilini dell'edificio in cui è situato l'appartamento. Dopo la scoperta del misfatto, si è giustificata dicendo che comprava la benzina in momenti diversi quando il prezzo era più basso per conservarla nella sua casa come riserva. Subito dopo l'indagine dei carabinieri, il soccorso dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la palazzina. La donna è stata denunciata ma è attualmente è in stato di libertà.