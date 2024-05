A Vicenza c’è un ristorante che chiude nel fine settimana. “Stare in famiglia non ha prezzo”

A Vicenza c’è un ristorante che chiude ogni fine settimana per trascorrere i weekend in famiglia e permettere ai loro dipendenti di fare lo stesso.

I titolari del ristorante Al Company, Dario e Luca Semenzato, ormai da due anni chiudono la loro attività durante il fine settimana. Una decisione ardua e sicuramente controcorrente per chi lavora nella ristorazione. Questo gli consente però la possibilità di godersi la famiglia e la stessa possibilità è data anche ai loro dipendenti. “Guadagniamo un po’ meno, ma stare in famiglia non ha prezzo.” Dichiarano fieri della loro scelta. Per i titolari del Company la qualità di vita è messa al primo posto. Lavorare non significa solo guadagnare ma anche avere del tempo libero. Nel ristorante lavorano 9 uomini e 12 donne tra i 20 e i 30 anni, quasi tutte mamme. A loro è inoltre concessa la “settimana corta” con retribuzione invariata. Lavorare meno significa vivere di più, ma ogni scelta è fatta di rinunce e i proprietari del Company hanno rinunciato agli incassi d’oro del sabato sera per dare maggiore equilibrio alle loro vite e a quelle dei loro collaboratori.