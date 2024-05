Uisp territoriale Foggia Manfredonia e Andos presentano la Dragon Boat



Con gli onori di casa di Francesco Brunetti, presidente della Lega navale sezione di Manfredonia, si è tenuta oggi presso la sede di viale Miramare, la conferenza stampa di presentazione della Dragon Boat, canoa in vetroresina acquistata dalla UISP di Manfredonia in collaborazione con l’associazione Andos di Foggia, con una specifica finalità terapeutica, quella della riabilitazione post operatoria delle donne operate di cancro al seno.



Come ben noto, come precisato dal suo presidente, Orazio Falcone, una delle conseguenze immediate, per coloro che subiscono l’asportazione completa dei linfonodi ascellari, è il cosiddetto linfedema, ossia l’accumulo di linfa nel braccio che provoca dolore ed indurimento dell’arto.



La pratica del nuoto e quello della canoa servono al drenaggio della linfa. Tante le donne presenti, aderenti all’associazione ANDOS di Foggia, per cristallizzare un momento di grande condivisione di dolore ma anche di speranza e forza, come evidenziato da Antonietta D’Anzeris, consigliera nazionale UISP.

Grande emozione al simbolico taglio del nastro, preceduto dalla benedizione della imbarcazione da parte di Don Sante, con un brindisi alla vita ed alla salute. Una intensa attività nel terzo settore, quello evidenziato dalla UISP in questi anni, quindi, con iniziative sociali a tutela dei soggetti più fragili della società, quali, bambini, donne ed anziani.



Antonio Castriotta