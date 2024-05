SUCCESSO PER L’ACCADEMIA MUSICALE UMPF DI MANFREDONIA.



L’ edizione del concorso Umberto Giordano tenutosi presso le suggestive location del Teatro del Fuoco e del Teatro U. Giordano di Foggia, hanno visto trionfare gli allievi dell’ Accademia musicale UMPF di Manfredonia.

I giovani musicisti Francesco Pacillo, Emanuela Mauthe, Paolo Marcolongo, Chiara Sarcina, Asya Camardella, Michele Giandonato, Sofia Sciannandrone, Martina Salvemini, Graziana Trecca, Valeria Esposito, Martina Renzullo e Federica Vigoli, si sono aggiudicati il primo premio nella categoria “Musica d’insieme”.

Gli allievi della classe di batteria del Maestro Maurizio Zambino, Riccardo Marongiu e Nicola Sarcina si sono distinti rispettivamente al primo e terzo posto nella sezione Drums al cospetto del batterista di fama internazionale Gergo Borlai. Particolare soddisfazione espressa per il primo premio conseguito nella sezione Talent voice dall’ allieva Nicole Falcone della classe del Maestro Gianpio Notarangelo, che ha considerato nella giuria artiste del calibro di Tosca e Serena Brancale. L’accademia musicale UMPF coordinata da Lara Guerra, a nome di tutti i docenti, desidera ringraziare i Maestri Lorenzo Ciuffreda, Gianni Cuciniello e l’ Orchestra ICO Suoni del Sud per la mirabile organizzazione, e per aver consentito ai giovani talenti dell’ accademia, di esprimere le proprie potenzialità in un contesto altamente professionale.