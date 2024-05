Endless love anticipazioni 19 maggio, ogni giorno anche domenica

Endless love anticipazioni 19 maggio, le puntate arriveranno a noi tutti i giorni della settimana. Domenica, secondo il nuovo palinsesto, avrà l’appuntamento con la soap. Sette giorni su sette con i nostri beniamini sarà una gioia immensa per i fan.

Endless love puntata di domenica 19 maggio 2024

Eccoci quindi giunti alla trama di domenica 19 maggio 2024. La soap turca non ci lascerà nel giorno festivo, da adesso in poi, il palinsesto cambia e l’appassionante soap andrà in onda sette giorni su sette e anche alla domenica pomeriggio dopo Beautiful.

LEGGI ANCHE: Un posto al sole puntate future, Raffaele aggredirà Ferri

Il 19 maggio vedremo proseguire le ricerche di Ozan, Kemal vedrà Zehir che gli ragguaglierà su novità utili per trovare Karen. Salih sarà presente e svelerà a Kemal che qualche giorno addietro ha visto un incontro tra Ozan e Zeynep.

L’incontro crea sospetti in Kemal, che farà?

Egli si precipiterà a casa di Nihan ed Emir. Sua sorella ed Ozan saranno nella casa e avranno da poco detto a tutti di essersi sposati. Vildan caccerà la ragazza. Kemal la riporterà a casa, i suoi genitori saranno infuriati e addolorati, tenteranno di convincerla a divorziare.

Ozan la raggiungerà e Zeynep se ne andrà col marito, Huseyin la disconoscerà come figlia. L’unica soluzione migliore sarà che i due vadano a vivere con la famiglia di Ozan, nella villa di Emir. Tarik, nel frattempo, scoprirà da Kemal quello che è successo. I due fratelli arriveranno alle mani, durante il litigio. Kemal aveva accusato Tarik di non aver protetto Zeynep.

Kemal non riuscirà ad accettare che la sorella si sia sposata improvvisamente

Il protagonista si sentirà in colpa per aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno. Avrebbe dovuto occuparsi in prima persona di Zeynep e non sarebbe mai successo nulla di negativo. Onder, con l’aiuto di Emir, raggiungerà Zeynep e Ozan che, dopo essersi sposati, sono scappati assieme. L’uomo cercherà di convincere il figlio e la neo-nuora a trasferirsi nella casa sua e della famiglia. Emir gradirà le intenzioni di Zeynep e tra i due inizierà la guerra

Vildan non accetterà la moglie del figlio e spererà che la storia duri poco. Leyla vorrà combattere per la sua casa, che presto andrà all’asta, ma non è in ansia; invece Kemal temerà qualche imbroglio e offrirà alla donna di aiutarla. Asu verrà in possesso di una busta riservata indirizzata a Kemal e, incuriosita la aprirà. Dentro troverà foto di Zeynep ed Emir.