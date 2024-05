Maria De Filippi preoccupata: “Ha avuto due tumori”, di chi parla

Maria De Filippi sta passando dei momenti molto dolorosi in famiglia. Dopo l’enorme lutto seguito alla perdita di suo marito Maurizio Costanzo, adesso una nuova malattia sta mettendo a dura prova il suo equilibrio. La conduttrice di Uomini e Donne ha dimostrato di avere una grande professionalità anche dopo la morte di Maurizio Costanzo. Infatti, non si è presa alcuna pausa da lavoro portando avanti le trasmissioni come lui avrebbe voluto. Anche questa volta Maria De Filippi ha continuato a lavorare con la morte nel cuore per colpa di un dolore intenso.

Maria De Filippi preoccupata per il suo cane Ugo

La conduttrice di Uomini e Donne è molta preoccupata per la scoperta di due tumori che non lasciano ben sperare. Questa volta, non si tratta di una persona ma del suo storico amico a quattro zampe di nome Ugo colpito da ben due tumori. Oggi, le condizioni di salute del cagnolino sono migliorate come raccontato dalla stessa conduttrice ricordando i momenti duri che ha dovuto affrontare. Maria De Filippi però teme che il male possa ripresentarsi in un cane già sofferente per gli acciacchi della vecchiaia. La donna ha dichiarato: “Ugo ha 15 anni, ha avuto due tumori. E’ sopravvissuto. E’ tutto per me, è stata pura paura e sofferenza”.