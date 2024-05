Nel giorno delle nozze tornano nella scuola in cui si sono innamorati

Nel giorno del matrimonio, due ex studenti del Liceo “Marconi” di Foggia decidono di tornare nella scuola in cui si sono conosciuti e innamorati. Insieme ai neo-sposi c’erano anche i compagni di classe e alcuni dei loro insegnanti. Il momento è stato immortalato in uno scatto e condiviso sulla pagina Facebook dell’istituto.

I neo-sposi erano compagni di classe. Nell’anno scolastico 2006-2007, proprio tra i banchi della 5F dell’Istituto di Foggia “Guglielmo Marconi” è sbocciato il loro amore. Un amore che con tenacia ha sfidato il tempo e che li ha portati davanti all’altare lo scorso 27 aprile. La coppia, subito dopo il “Sì” che ha per sempre cambiato le loro vite, è ritornata dove tutto è cominciato. Avevano un conto in sospeso con il liceo “galeotto”. Una scelta curiosa e stravagante quella della coppia, ma anche molto romantica. Con loro c’erano gli ex-compagni di classe con cui hanno scattato la foto ricordo.