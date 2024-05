Ilary Blasi piglia tutto: alla conduzione di un nuovo reality dopo Battiti Live

Momento d’oro per Ilary Blasi, rimasta orfana dell’Isola dei famosi dopo che Mediaset ha deciso di affidarlo a Vladimir Luxuria ottenendo però bassi ascolti. Per questo motivo, la conduttrice è stata ferma ai box per alcuni mesi. Una situazione che è destinata a cambiare molto presto. L’ex moglie di Francesco Totti debutterà alla conduzione di un programma storico di Italia Uno. La donna condurrà la nuova edizione di Battiti Live insieme ad Alvin sui teleschermi di Canale 5. Il programma musicale che era stato condotto da Elisabetta Gregoraci verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma non è finita qui in quanto nelle ultime ore sta circolando un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile.

Ilary Blasi conduce La Talpa dopo Battiti Live

Ilary Blasi potrebbe condurre un nuovo programma nella prossima stagione televisiva di Mediaset. L’ex moglie di Francesco Totti sarebbe stata scelta dai piani alti di Cologno Monzese per condurre La Talpa. Il reality show infatti dovrebbe tornare nel 2025 sui teleschermi di Canale 5 al posto dell’Isola dei famosi come riportato da TvBlog. Il reality show in Honduras ha deluso le aspettative non riuscendo mai a battere la concorrenza di altre reti. Di qui, la decisione di Mediaset di sospendere il programma e sostituirlo con La Talpa. Nel frattempo, l’ex moglie di Francesco Totti tornerà in tv alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alvin.