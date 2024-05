Un posto al sole puntate future, Raffaele aggredirà Ferri

Un posto al sole e le puntate future mostreranno Raffaele e Ferri scontrarsi duramente. Durante le puntate, prodotte tutte in Italia, della soap ambientata a Posillipo, nella città del sole, ne vedremo delle belle. Che trasmetterà Rai3 nell’amata telenovela che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.50?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 maggio su Rai3 (da lun. a

Un posto al sole anticipazioni, Ida vorrà fare causa a Ferri

Da tempo Ida, interpretata dall’attrice Anna Borucinska, vuole fare causa a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) per ottenere il bambino. Per questo motivo, Roberto è sempre più inviperito nei confronti di Raffaele (Patrizio Rispo).

Egli ritiene che suo figlio Diego (Francesco Vitiello) sia complice della ragazza. Le assillanti provocazioni di Ferri porteranno il portiere all’esasperazione. La goccia che farà traboccare il vaso sarà quando per la disattenzione di Roberto, il nipote Antonio (Eduardo Scafora) si farà male.

Il nonno non lo stava guardando e Raffaele perderà le staffe

Raffaele si arrabbierà con Ferri, che perderà l’equilibrio nell’aggressione e cadrà. Renato (Marzio Honorato) dopo aver cercato invano di calmare Giordano, soccorrerà Roberto e cercherà di calmarlo.

L’uomo dolorante al polso, si è fatto male al polso e sarà furioso. Raffaele sarà certo che gliela farà pagare cara. Il portiere si deciderà quindi di chiedere scusa a Roberto, che però non vorrà sentire ragioni di alcun tipo.