Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 13 al 19 maggio 2024

Oroscopo settimanale Paolo Fox: classifica dei segni per amore, lavoro e fortuna. Previsioni dal dal 13 al 19 maggio 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Con Marte nel tuo segno e la congiunzione di Venere a Urano nella tua seconda casa, hai la determinazione per conquistare i tuoi obiettivi. Sei pronto a metterti all’opera con grande energia e determinazione. Niente può fermarti quando hai un obiettivo in mente, quindi vai avanti con fiducia e determinazione!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La congiunzione di Venere e Urano nel tuo segno ti porta emozioni e progetti sentimentali intensi. È tempo di lasciarti guidare dalle tue emozioni e di abbracciare i cambiamenti. Lascia spazio ai tuoi sogni e alle tue illusioni, perché sono loro a guidarti verso la meraviglia delle emozioni più profonde.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Nonostante la tua energia e la tua voglia di fare, mantieni un’empatia invidiabile. Anche se senti le emozioni degli altri, ricorda che l’amore che ricevi in cambio è inestimabile. Sei un punto di riferimento per chi ha bisogno di conforto e sostegno in momenti di debolezza o incertezza.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con Mercurio che presto passerà nel tuo segno, le tue capacità cerebrali torneranno in piena forma. Nonostante l’ansia possa farti compagnia, riscoprirai la tua determinazione e la tua capacità di concentrarti sugli obiettivi che contano davvero per te.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Venere in opposizione potrebbe limitare il tuo fascino naturale e la tua brillantezza. Potresti sentirti meno sicuro del solito e usare modi più bruschi per affrontare le situazioni. Tuttavia, ricorda che sei ancora una fonte di ispirazione per gli altri, anche se potresti sentirti meno affascinante.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Non vedi l’ora che Mercurio passi nel tuo segno, portando con sé opportunità favorevoli. Continua a riscoprire legami e valori che ti aiutano a superare momenti di difficoltà. L’amore è al centro dei tuoi pensieri, e questo ti dà la forza di affrontare le sfide con determinazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Marte e Mercurio sono ancora a sfavore, ma la buona notizia è che Mercurio presto sarà favorevole. La sensazione di essere schiacciato dagli impegni potrebbe essere difficile da sopportare, ma ricorda di prenderti del tempo per te stesso, magari con una bella vacanza.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere e Mercurio in opposizione potrebbero far sentire i tuoi sentimenti messi da parte. Cerca di bilanciare i tuoi doveri con le tue emozioni e non lasciare che le preoccupazioni ti distolgano dalla tua autenticità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Goditi il momento di avere tanto da insegnare e tante persone interessate ad ascoltarti. Sfrutta le opportunità favorevoli fino a metà settimana e cerca di coinvolgere gli altri nei tuoi progetti. Tuttavia, ricorda di essere aperto alle opinioni altrui e di non imporre il tuo pensiero.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Marte potrebbe renderti irritabile, ma questo ti rende più amorevole e disponibile nei confronti degli altri. Sii un alleato per chi ha bisogno di sostegno e comprensione, e scoprirai il potere dell’empatia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sfide e Opportunità

Chiacchierare con te potrebbe essere meno piacevole del solito questa settimana. Venere e Mercurio in opposizione rendono il tuo atteggiamento più duro e schietto, e potresti essere meno attento all’effetto delle tue parole sugli altri. Potrebbe sembrare che tu abbia perso un po’ di empatia e sensibilità nei confronti degli altri, e alcuni potrebbero trovare difficile confidarti i loro problemi. Tuttavia, non tutto è perduto! Sei ancora imbattibile nelle attività pratiche e hai un’eccellente capacità di risolvere problemi concreti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Armonia e Crescita Personale

Continua il periodo di grande intesa tra te e le tue diverse personalità, e questo è davvero meraviglioso! Le cose miglioreranno ulteriormente con il passaggio di Mercurio in Toro da mercoledì. Anche se la Luna storta potrebbe portare una leggera diminuzione del desiderio di affetto verso la metà della settimana, non preoccuparti troppo. Hai un grande potenziale per la crescita personale e spirituale in questo momento, quindi approfitta di ogni opportunità per sviluppare te stesso e le tue relazioni. Il voto di questa settimana è un solido 8, con prospettive di crescita e armonia in arrivo.