Beautiful, anticipazioni dal 19 al 24 ottobre 2026: Ridge affronta Carter e gli offre un’ultima possibilità

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Le anticipazioni di Beautiful per la settimana dal 19 al 24 ottobre riportano la Forrester Creations al centro di una crisi che rischia di spaccare definitivamente la famiglia. Una riunione blindata, accuse pesanti, scontri allo chalet e un nuovo capo che nessuno sembra pronto ad accettare. Cosa succede davvero ai piani alti? Perché Hope e Brooke arrivano allo scontro? E come reagirà Zende quando scoprirà la verità?

Beautiful: la riunione segreta alla Forrester e i sospetti di Zende, Will ed Electra

La settimana di Beautiful si apre con un clima di tensione. Ai piani superiori della Forrester Creations si tiene una riunione così riservata da impedire a chiunque l’accesso all’ufficio. Zende, Will ed Electra percepiscono che qualcosa di enorme sta per accadere e iniziano a interrogarsi sul motivo di tanta segretezza.

Intanto Brooke prova a gestire la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ma non riesce a nascondere la delusione per il comportamento di Carter, che considera un tradimento nei confronti della famiglia Forrester.

Ridge contro Carter: accuse pesanti e un’ultima possibilità per evitare la guerra a Beautiful

Ridge decide di affrontare Carter e gli offre un’ultima possibilità per evitare che la situazione degeneri. Gli chiede di rinunciare al controllo legale della Forrester Creations, ottenuto con un piano che ha scosso l’intera azienda. Il confronto è durissimo. Ridge accusa Carter di aver tradito la famiglia, di essersi lasciato manipolare da Hope e di aver sacrificato amicizia, onore e integrità.

La tensione cresce, mentre la possibilità di una guerra interna diventa sempre più concreta. Allo chalet, intanto, Hope e Brooke hanno un nuovo scontro. La giovane difende Carter e la sua scelta di prendere il controllo dell’azienda, mentre Brooke teme che questa alleanza possa distruggere definitivamente gli equilibri familiari.

Carter nuovo capo della Forrester: la reazione furiosa di Zende

La settimana si chiude con una rivelazione che sconvolge la Forrester Creations. Hope informa Zende che Carter è diventato il nuovo capo dell’azienda. La notizia provoca una reazione immediata: Zende non accetta la situazione e accusa Carter di aver sottratto la Forrester alla sua famiglia. Il clima diventa incandescente.

Le tensioni tra i membri della famiglia e la nuova leadership di Carter aprono scenari imprevedibili, mentre la Forrester Creations si prepara ad affrontare una delle crisi più profonde della sua storia.