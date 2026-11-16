Beautiful, anticipazioni 16 novembre 2026: Carter invita Funny alla Forrester

Anticipazioni Beautiful 16 novembre 2026: Carter vuole collaborare con Funny, i cambiamenti la stupiscono.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 16 novembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?



Gli spoiler rivelano che dopo essere riuscito a prendere in mano la gestione della Forrester Creations lo scopo di Carter è quello di espandere l'azienda. Tra i progetti che ha in mente vorrebbe anche realizzare una linea di profumi.

Anticipazioni Beautiful 16 novembre 2026: Carter vuole collaborare con Funny, i cambiamenti la stupiscono

Il nuovo capo della Forrester Creation, ha invitato in azienda Fanny Greyson che oltre a dedicarsi alla sua carriera di cantante crea anche profumi. Quando farà provare alcune fragranze a Carter, Hope e Katie resteranno davvero colpiti.

Di fronte agli improvvisi cambiamenti che sono avvenuti alla Forrester Creations, Fanny apparirà davvero sorpresa, ma il suo stupore non sarà affatto positivo. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che dirà che augurerà sempre il meglio alla nota azienda, anche se la loro collaborazione non dovesse andare a buon fine.

