Basket Manfredonia Basket Manfredonia, l'Angel fa rotta su Vieste

Settima giornata di andata. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Sunshine Basket Vieste nel derby garganico. Salcuni “serviranno determinazione e concentrazione, vietato abbassare la guardia”. In palio due punti preziosi.

DR1: L’ANGEL FA ROTTA SU VIESTE

Settima giornata di andata. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Sunshine Basket Vieste nel derby garganico. Salcuni “serviranno determinazione e concentrazione, vietato abbassare la guardia”. In palio due punti preziosi.

Seconda trasferta consecutiva per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia, attesa domenica 22 novembre alle ore 18:00 sul parquet della Sunshine Basket Vieste, per la settima giornata di andata del campionato DR1 Puglia, girone A.

Dopo il convincente successo di Foggia, i biancoazzurri di Coach Felice Carano puntano a dare continuità a risultati e prestazioni. Di fronte una Sunshine Basket Vieste reduce dalla prima vittoria stagionale, ottenuta sul campo della Fortitudo Trani, match nel quale ha esordito Franco Migliori, ala argentina d’esperienza, che è andata a rinforzare il roster dei garganici. Il successo di Trani ha restituito fiducia alla Sunshine che domenica sarà sicuramente determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica.

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia arriva all'appuntamento con indicazioni incoraggianti, soprattutto sul piano della costruzione del gioco. Le statistiche restituiscono il segnale di una crescente intesa del collettivo, ma resta fondamentale mantenere alta l'intensità difensiva ed evitare cali di concentrazione.

A presentare il derby è Dario Salcuni, Team Manager della Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: “Affrontiamo una squadra che arriva da una vittoria importante e che, davanti al proprio pubblico, vorrà confermarsi. Non dobbiamo lasciarci condizionare dalla classifica: ogni partita presenta difficoltà diverse e richiede il massimo impegno. Il gruppo sta dimostrando una crescente compattezza e sicuramente voglia di crescere. A Vieste serviranno determinazione, concentrazione e la capacità di giocare la nostra pallacanestro senza concedere nulla agli avversari”.

La sfida rappresenta un altro banco di prova per la formazione sipontina, chiamata a confermare quanto di buono espresso nelle ultime uscite e a difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica.

#SAVE_THE_DATE Domenica 22 novembre 2026 | ore 18.00 SUNSHINE VIESTE vs VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIAPalazzetto Omnisport Vieste - Località Macchia di Mauro