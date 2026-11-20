Ambito territoriale Autismo, l'ambito territoriale sociale chiede alla Regione Puglia e all'Asl garanzie sulla continuità dei servizi

Autismo, l'ambito territoriale sociale chiede alla Regione Puglia e all'Asl garanzie sulla continuità dei servizi

AUTISMO, L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE CHIEDE ALLA REGIONE PUGLIA E ALL’ASL FOGGIA GARANZIE SULLA CONTINUITÀ DEI SERVIZI

L’Ambito Territoriale Sociale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta interviene sulla questione della continuità dei servizi dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico, raccogliendo le preoccupazioni delle famiglie per la prossima scadenza degli incarichi del personale specialistico impegnato nei percorsi assistenziali.

Con una nota congiunta, datata 20 novembre 2026, i Sindaci e gli Assessori al Welfare dei quattro Comuni hanno scritto al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, all’Assessore regionale alla Salute, Donato Pentassuglia, e alla Direttrice Generale dell’ASL Foggia, Tiziana Dimatteo, chiedendo chiarimenti e un intervento istituzionale volto a garantire la prosecuzione delle attività dell’Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale (UOSVD) “Disturbi dello Spettro Autistico” dell’ASL Foggia.

La questione riguarda gli incarichi professionali collegati ai progetti previsti dalle deliberazioni regionali n. 627/2023 e n. 628/2023. In particolare, la conclusione delle attività progettuali previste dalla DGR n. 627/2023 è fissata al 31 dicembre 2026, una scadenza che sta generando comprensibile apprensione tra le famiglie per il futuro dei percorsi terapeutici già avviati.

A portare la problematica all’attenzione delle istituzioni è stata l’associazione Manfredonia Autismo APS, attraverso la Presidente Rosanna Olivieri, che ha rappresentato le difficoltà e i timori dei genitori. Secondo quanto riferito dall’associazione, nella sola città di Manfredonia sono attualmente 50 i bambini seguiti dall’équipe specialistica nell’ambito del progetto, a fronte di un fabbisogno assistenziale ben più ampio.

“La continuità terapeutica è un elemento fondamentale nei percorsi di cura e di assistenza delle persone con disturbo dello spettro autistico. Interrompere o modificare improvvisamente un percorso significa rischiare di compromettere il lavoro svolto, i progressi raggiunti e gli equilibri costruiti nel tempo dai bambini e dalle loro famiglie. Per questo riteniamo necessario affrontare la questione con la dovuta attenzione, individuando per tempo soluzioni che garantiscano la prosecuzione delle attività e la stabilità delle figure professionali di riferimento”, dichiarano congiuntamente i Sindaci e gli Assessori al Welfare dei quattro Comuni dell’Ambito.

Nella lettera viene riconosciuta la complessità delle procedure amministrative e delle valutazioni organizzative e finanziarie che interessano il sistema sanitario regionale, ma viene anche evidenziata la necessità di salvaguardare il servizio e di evitare possibili discontinuità assistenziali.

La richiesta rivolta alla Regione Puglia e all’ASL Foggia è quella di conoscere se siano già state individuate, o siano in fase di definizione, soluzioni in grado di assicurare la prosecuzione delle attività e la continuità dell’équipe multidisciplinare anche oltre il 31 dicembre 2026.

L’auspicio è che questa situazione possa rappresentare anche un’occasione per rafforzare progressivamente la rete territoriale dei servizi dedicati all’autismo, rispondendo a un bisogno assistenziale che coinvolge numerose famiglie.

L’Ambito Territoriale Sociale conferma la propria disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale, auspicando un riscontro da parte della Regione Puglia e dell’ASL Foggia che consenta di fornire alle famiglie informazioni chiare sulle prospettive del servizio.

La richiesta porta la firma dei Sindaci Domenico la Marca (Manfredonia), Pierpaolo d’Arienzo (Monte Sant’Angelo), Michele Bisceglia (Mattinata) e Vincenzo Riontino (Zapponeta), insieme agli Assessori al Welfare Maria Teresa Valente, Maria Leonarda Basta, Raffaella Santoro e Nicola De Martino, a testimonianza di un impegno condiviso delle quattro Amministrazioni nella tutela dei bisogni delle persone più fragili e delle loro famiglie.