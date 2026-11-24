Arriva il freddo al sud? Le ipotesi
Freddo in arrivo il 26 e 27 novembre?
La tendenza meteo per la parte centrale della settimana vede ancora la possibilità di nuove piogge. Nel weekend non si esclude cilma freddo al Sud: lo scrive Meteo.it.
Giovedì 26 al mattino piogge e rovesci in Calabria, sul nordest della Sicilia e sulla Puglia meridionale.
Nelle giornate successive le condizioni meteorologiche sull’Italia saranno probabilmente determinate dalla formazione sopra il Mediterraneo centrale di una circolazione ciclonica più evidente alle quote atmosferiche medio alte, dove affluirà anche aria più fredda.
Durante il weekend del 28-29 novembre, a partire probabilmente già da sabato, il tempo dovrebbe migliorare al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche, mentre si potranno osservare precipitazioni al Sud, sulla Sicilia settentrionale e sul settore del medio versante adriatico, con nevicate sull’Appennino centrale. Temperature in calo sulle regioni centro meridionali.