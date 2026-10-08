Amici 26, anticipazioni prima puntata 11 ottobre 2026: ospiti, docenti e formazione della nuova classe

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La nuova edizione di Amici 26 debutta domenica 11 ottobre 2026, alle 14:00 su Canale5, e l’attesa è alle stelle. Il pubblico vuole scoprire tutto: chi entrerà nella scuola? Chi salirà sul palco come ospite? Quali docenti guideranno canto e danza? Maria De Filippi prepara una prima puntata che introduce la classe, presenta i professori e accende ufficialmente il racconto della stagione. Le anticipazioni confermano una puntata ricca di emozioni, scelte decisive e momenti simbolici.

Amici 26: gli ospiti della prima puntata dell’11 ottobre

Il primo nome confermato è Lorenzo Salvetti, vincitore dell’ultima edizione. Il suo ritorno ha un valore speciale: salirà sul palco per riconsegnare la coppa e accogliere i nuovi allievi con un discorso di benvenuto che apre ufficialmente l’anno scolastico. La sua presenza crea un ponte tra chi ha già vissuto il percorso e chi sta per iniziarlo, regalando alla puntata un momento che il pubblico ama da sempre.

La lista degli ospiti resta in aggiornamento, con la possibilità di vedere volti della musica e della danza che hanno segnato la storia del talent. La prima puntata punta a unire emozione, racconto e un clima di festa per accompagnare i ragazzi nel loro debutto.

I docenti di Amici 26: conferme, nuovi ingressi e una cattedra rivoluzionata

La squadra dei docenti è una delle novità più attese. Maria De Filippi ha scelto di rinnovare profondamente la cattedra, introducendo figure che cambiano l’assetto della scuola. Nel canto, torna Rudy Zerbi, affiancato da Samurai Jay e Amadeus, due ingressi che portano linguaggi diversi e una visione più ampia del panorama musicale.

Nel ballo, la cattedra si apre a una nuova energia: Ambra Angiolini entra ufficialmente nel team, accanto a Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Il ritorno della coppia Celentano–Cuccarini promette momenti intensi, mentre Ambra aggiunge sensibilità e un approccio molto personale al percorso degli allievi. La puntata dell’11 ottobre presenterà ufficialmente i docenti, costruendo le prime dinamiche della stagione e definendo il clima della scuola.

La formazione della classe: chi entra nella scuola di Amici 26

Il momento più atteso della puntata è la formazione della nuova classe. I ragazzi che hanno superato le selezioni entreranno finalmente nella scuola, pronti a iniziare un percorso che può cambiare le loro vite. Le anticipazioni parlano di 25 allievi che hanno ottenuto almeno un primo sì, ma solo la puntata dell’11 ottobre mostrerà chi riceverà davvero il banco. Tra i nuovi ingressi spiccano due categorie inedite: India, scelta per il Judo, e Gabriele, selezionato per il Pugilato.

Le discipline sportive entrano ufficialmente nel talent, aprendo una nuova dimensione del racconto. La puntata mostrerà le prime esibizioni, le reazioni dei docenti e l’emozione dei ragazzi che ricevono la maglia definitiva. La classe di Amici 26 si prepara a diventare una delle più attese degli ultimi anni.