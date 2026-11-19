Amici 26, anticipazioni 22 novembre: ospiti, classifiche e colpi di scena nella scuola

Le anticipazioni di Amici 26 del 22 novembre: ospiti Sarah Toscano, Napoleone e Amelie. Ecco le classifiche di canto e ballo e tutte le novità della puntata.

La nuova edizione di Amici 26 entra sempre più nel vivo e la puntata in onda domenica 22 novembre promette emozioni, sorprese e colpi di scena. Tra gare, sfide e nuovi obiettivi da raggiungere, gli allievi continuano il loro percorso all'interno della scuola più famosa della televisione italiana.

La registrazione della puntata ha già svelato alcune anticipazioni particolarmente interessanti, che riguardano sia i risultati delle gare sia alcuni momenti destinati a far discutere i fan del programma. Tra ritorni molto attesi, premi speciali e rivelazioni inaspettate, l'appuntamento si preannuncia ricco di contenuti.

Chi saranno gli ospiti della puntata del 22 novembre? Quali allievi si sono distinti nelle gare di canto e ballo? E quale indiscrezione è stata confermata da Maria De Filippi durante la registrazione?

Amici 26, Sarah Toscano torna nella scuola da vincitrice

Tra i momenti più attesi della puntata ci sarà il ritorno di Sarah Toscano, vincitrice di una delle ultime edizioni del talent.

L'artista tornerà nello studio che l'ha resa celebre per incontrare gli allievi e raccontare i nuovi traguardi della sua carriera. Durante la puntata presenterà anche due importanti date del suo tour, confermando il momento particolarmente positivo che sta attraversando.

Accanto a lei arriveranno anche Napoleone e Amelie, che porteranno sul palco la loro musica con una performance dal vivo.

Per le gare della settimana, invece, Maria De Filippi si affiderà a due ospiti d'eccezione: Carlo Verdone per le esibizioni di canto e Irma Di Paola per quelle di ballo.

Shari e Napo brillano nelle gare di Amici: arrivano premi importanti

Le claSsifiche della settimana hanno premiato due allievi che continuano a crescere puntata dopo puntata.

Nel canto a conquistare il primo posto è stata Shari, che ha ottenuto un importante riconoscimento grazie alla sua performance. Per lei arriverà infatti la possibilità di registrare un brano accompagnata da un'orchestra sinfonica, opportunità che potrebbe rappresentare un passo significativo nel suo percorso artistico.

Nel ballo, invece, il risultato migliore è stato ottenuto da Napo, che grazie alla vittoria conquistata avrà l'occasione di partire per Londra e lavorare con un coreografo internazionale.

Non tutti, però, hanno vissuto una giornata positiva. Alcuni allievi si sono ritrovati nelle ultime posizioni delle classifiche e dovranno affrontare nuove prove nelle prossime settimane per evitare complicazioni nel loro percorso all'interno della scuola.

Sfide, tensioni e una conferma che fa parlare il pubblico

La registrazione ha riservato spazio anche a diverse dinamiche che vanno oltre le semplici classifiche.

Tra prove assegnate dai professori e confronti tra allievi, non sono mancati momenti di tensione. Alcune esibizioni hanno diviso gli insegnanti, generando pareri contrastanti e nuovi dibattiti all'interno della scuola.

Importante anche il risultato delle sfide che hanno coinvolto gli studenti chiamati a difendere il proprio posto nel programma. Alcuni concorrenti sono riusciti a mantenere il banco, proseguendo così il loro percorso nel talent.

A catturare l'attenzione del pubblico è stata però soprattutto una rivelazione arrivata direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice ha infatti confermato una voce che da tempo circolava tra i fan del programma: la relazione tra Samurai Jay, responsabile artistico dell'edizione, e la ballerina professionista Isobel Kinnear.

Una conferma che ha immediatamente acceso la curiosità degli appassionati e che si è trasformata in uno degli argomenti più commentati della registrazione.