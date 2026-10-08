Alessia Cammarota e Aldo Palmeri insieme sui social, sono tornati insieme? Lei fa chiarezza

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Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno fatto sognare moltissimi fan con la loro storia d’amore nata a Uomini e Donne. Il loro rapporto ha affrontato diverse turbolenze, più volte in passato si sono detti addio ma si erano poi riconciliati.

Un anno fa hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio durato circa dieci anni, ma i fan non hanno mai smesso di sperare in un loro ritorno di fiamma, nonostante entrambi abbiano voltato pagina. Ieri i due si sono mostrati insieme sui social e il loro rapporto sembrava tutt’altro che ostile, questo ha fatto pensare ad una possibile riconciliazione. Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno deciso di concedersi un’altra possibilità?

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri sono di nuovo una coppia? Lei sui social svela come stanno davvero le cose tra loro

Moltissimi fan dopo averli rivisti insieme hanno iniziato a chiedersi cosa stia succedendo tra loro, a fare chiarezza ci ha pensato l’ex corteggiatrice tramite le sue storie di Instagram. A coloro che la seguono ha detto: “Io e Aldo non siamo tornati insieme e non torneremo insieme, però ci vogliamo tanto bene, questo sì”.

Alessia Cammarota ha ammesso che lei e l’ex marito si sono fatti la guerra dopo la rottura, più da parte mia perché non è riuscita a gestire bene la separazione. Ha rivelato di aver commesso degli sbagli, però, dopo due anni sono riusciti a trovare un equilibrio anche se non è ancora perfetto. Ci ha tenuto anche a precisare che non c’è più amore tra lei e Aldo Palmeri, però c’è rispetto, affetto e altro.