Alberto Angela racconta Giulio Cesare, anticipazioni 18 ottobre: la serata‑evento dal Colosseo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Alberto Angela racconta Giulio Cesare” arriva su Rai 1 domenica 18 ottobre alle 21.30 con una serata‑evento che trasforma il Colosseo in un palcoscenico storico e spettacolare. Rai Cultura propone un racconto immersivo dedicato alla vita, alle imprese e all’eredità di uno dei protagonisti assoluti della storia romana. Il viaggio parte dalle Idi di Marzo e torna indietro nel tempo, attraversando battaglie, alleanze, tradimenti e momenti che hanno cambiato il destino di Roma. A questo punto nasce la domanda: quali aspetti della vita di Cesare verranno messi al centro? e come il Colosseo diventerà parte del racconto?

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, un viaggio nella Roma che cambia

La serata si apre con un’immagine potente: il Colosseo illuminato, pronto a diventare il cuore di un racconto che unisce storia, spettacolo e tecnologia. Anche se ai tempi di Cesare l’anfiteatro non esisteva ancora, la sua presenza scenica permette di evocare la Roma imperiale che affonda le radici nelle conquiste e nelle trasformazioni politiche avviate dal condottiero. Il programma ripercorre gli anni decisivi della sua ascesa. Dalla conquista della Gallia allo scontro con Pompeo, dal passaggio del Rubicone alla guerra civile, ogni momento viene ricostruito con immagini, sequenze e realtà aumentata. Il Colosseo si trasforma nei luoghi simbolo della storia: accampamenti, strade, palazzi, territori conquistati. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” mette al centro la figura di un uomo che ha cambiato la politica romana, costruendo un potere che lo ha portato a diventare il leader più influente della Repubblica.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, tra amori, intrighi e alleanze

Il racconto non si limita alle battaglie. La serata esplora anche la dimensione privata di Cesare, dagli amori alle relazioni politiche che hanno segnato la sua vita. Il viaggio sul Nilo e la storia con Cleopatra diventano parte di un quadro più ampio, in cui sentimenti e strategia si intrecciano. Le alleanze e i tradimenti emergono come elementi centrali.

Il rapporto con Pompeo, le tensioni interne alla Repubblica e la crescente opposizione dei congiurati costruiscono un percorso che porta alle Idi di Marzo del 44 a.C., momento che segna la fine della sua vita e l’inizio di una nuova fase per Roma. Il programma mostra come Cesare sia stato una figura complessa, capace di unire ambizione, visione politica e carisma.

Alberto Angela racconta Giulio Cesare, un racconto immersivo dal Colosseo

La serata utilizza ricostruzioni immersive, realtà aumentata e una grande orchestra dal vivo per accompagnare il pubblico in un viaggio unico. Il Colosseo diventa parte integrante dello spettacolo, trasformandosi nei luoghi in cui si svolsero gli eventi narrati. “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” permette di incontrare protagonisti dell’epoca, entrare nel mondo delle legioni, attraversare la Roma repubblicana e scoprire le culture della Gallia e dell’Egitto.

Il programma è realizzato da Rai Cultura con la collaborazione del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e del Parco Archeologico del Colosseo. Una produzione che unisce rigore storico e spettacolarità per raccontare perché, dopo più di duemila anni, il nome di Cesare continua a essere sinonimo di forza e successo.