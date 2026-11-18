Storia Al tempo dell'arrivo degli emigranti Sipontini

Al tempo dell' arrivo degli emigranti Sipontini. di Claudio Castriotta

Manfredonia - FU l'ultimo patrimonio la "Piccola Stazioncina in cittá - unica in Italia ... insieme Lucera. Il suo arrivo dopo ina piccola curva che dava proprio al binario tronco morto in faccia ad un palazzo a pochi metri dalla strada .

Io piccolo bimbo curioso e sempre in stazione - a guardare i treni arrivare per guardare i nostri emigrati dal Nord - tipo Torino e Milano e dall'estero per le vacanze di Natale - tra quel calore delle rotaie infuocateRicordo il mio gioco più prezioso, era quello di quando compravo dei chiodini nuovi colore argentati , li stendevo sui binari ,così quando arrivava il trenino li faceva a forma di coltellini.

Ed io contento ... con i miei 6 anni ero incoscente - Quella "Piazza Marconi" Quella stazione era miracolosa e storica, e non andava sradicata ... perché era un simbolo della cittadina manfredoniana ... che quando il trenino entrava di sera ,in paese con le sue luci accese , e il suo trum, trum, trum, era uno spasso - e ti indicava l'ora...la mia città - non l'ho mai capita - ma tornando agli emigrati sipontini - quando li guardavo ,scendere dal treno - mi emozionavo con i loro abbracci e pianti...che tempo pieno di sentimento e di fatica davvero dura.Il treno della commozione degli emigranti.

di Claudio Castriotta