Affari Tuoi oggi 4 ottobre non va in onda, Rai1 sostituisce De Martino: ecco cosa va in onda e perchè

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Il pubblico di Affari Tuoi si prepara a una domenica diversa dal solito: oggi, 4 ottobre, il game show di Stefano De Martino non va in onda. Rai1 modifica la programmazione per lasciare spazio a una serata speciale. La rete sceglie di celebrare una ricorrenza speciale per l’Italia con due appuntamenti consecutivi che occupano l’intera fascia dell’access prime time, quella che ogni sera ospita il gioco dei pacchi. A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa sostituisce Affari Tuoi e perché la puntata salta?

Perché Affari Tuoi non va in onda oggi: la scelta editoriale di Rai1

Rai1 sospende Affari Tuoi quando deve dare spazio a eventi considerati prioritari nella programmazione nazionale. Il 4 ottobre è una data simbolica: la festa di San Francesco d’Assisi, figura centrale della cultura italiana. Per celebrare la ricorrenza, la rete dedica la serata a un doppio speciale che richiede una collocazione stabile e anticipata. Questo tipo di programmazione è tipico della Rai nelle giornate legate a ricorrenze civili o religiose, quando la rete punta su contenuti culturali e istituzionali. Affari Tuoi non viene penalizzato: la sospensione è temporanea e già prevista nel palinsesto. Il game show resta uno dei titoli più forti della rete, ma oggi lascia spazio a un evento considerato di interesse nazionale.

Cosa va in onda al posto di Affari Tuoi: la serata dedicata a San Francesco

Alle 20:35, nella fascia che normalmente ospita Affari Tuoi, Rai1 trasmette:

“Francesco – Il Cantico”

Uno speciale dedicato alla figura di San Francesco, con un racconto che unisce musica, testimonianze e momenti di approfondimento con Roberto Benigni. La rete punta su un formato che mescola spiritualità e cultura, pensato per coinvolgere un pubblico ampio.

A seguire, alle 21:55, arriva:

“Francesco, il Santo di tutti”

Un secondo speciale guidato da Giorgia Cardinaletti che approfondisce la vita del patrono d’Italia, il suo messaggio e il suo impatto sulla società contemporanea. La scelta di trasmettere due programmi consecutivi rende impossibile la messa in onda di Affari Tuoi, che occupa proprio la fascia iniziale della serata.

Questa strategia non è nuova: negli ultimi mesi, la rete ha già sospeso il game show in occasione di partite della Nazionale, serate commemorative e appuntamenti istituzionali. La logica è sempre la stessa: quando un evento richiede una copertura più ampia, Affari Tuoi viene momentaneamente sostituito.

Quando torna Affari Tuoi: la programmazione dei prossimi giorni

La pausa di oggi è breve: Affari Tuoi torna regolarmente in onda da lunedì 5 ottobre, nella sua collocazione abituale delle 20:35. Il programma continua a registrare ascolti altissimi, spesso oltre il 25% di share, e resta un pilastro dell’access prime time di Rai1. Stefano De Martino guida una stagione ricca di novità, tra cui il nuovo studio milanese e la presenza di Tommasino, la mascotte che ha sostituito il celebre Gennarino. La sospensione del 4 ottobre non incide sulla continuità del format: si tratta di una scelta editoriale legata alla ricorrenza nazionale, destinata a durare solo una sera.