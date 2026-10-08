Affari Tuoi, in arrivo nuovi stop per Stefano De Martino. ecco quando

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Affari Tuoi è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Ogni giorno, il gioco dei pacchi con la conduzione di Stefano De Martino intrattiene in media tre milioni di persone su Rai 1. In queste ore, il programma è tornato al centro dell’attenzione dopo essere rimasto vittima di una programmazione decisamente altalenante. Lo show dovrà cedere il passo alla Nazionale italiana di calcio dopo che il 4 ottobre scorso c’era stato lo speciale dedicato a San Francesco d’Assisi. La copertura degli impegni della squadra azzurra si conferma una priorità assoluta dei palinsesti Rai. Dopo gli stop avvenuti ad ottobre, ecco che Affari Tuoi subirà un altro cambio di programmazione nel mese di novembre. Stefano De Martino insieme a tutta la sua squadra rimarranno fermi da metà novembre e più precisamente il 12 novembre quando l’Italia scenderà in campo contro la Francia mentre il 15 novembre sarà il turno del Belgio.

Affari Tuoi si ferma a metà novembre per la Nazionale Italiana di calcio

Il gioco dei pacchi non andrà in onda a metà novembre a causa degli impegni della Nazionale Italiana di calcio. Affari Tuoi rimarrà fermo il 12 e 15 novembre per permettere agli italiani di seguire gli azzurri alle prese con le partite valide per la Nations League. Nel frattempo, Stefano De Martino è riuscito a guadagnare terreno su La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti sui teleschermi di Canale 5. Dopo un inizio choc, il conduttore napoletano è riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico nonostante un studio nuovo ed alcuni siparietti definiti cringe realizzati da Herbert Ballerina.